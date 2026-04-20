Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Αναβάλλεται η συνέντευξη Τύπου για τη Λέσβο – «Έπεσε» το ρεύμα

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

υπουργειο Αγροτικής Ανάπτυξης

Αναβάλλεται για την ώρα η συνέντευξη Τύπου που ήταν προγραμματισμένη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη Λέσβο, καθώς «έπεσε» το ρεύμα. Σημειώνεται ότι η συνέντευξη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά ήταν προγραμματισμένη για τις 14:00 και σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται λύση ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί σήμερα.

Στο επίκεντρο της συνέντευξης, στην οποία θα συμμετέχουν εκτός από τον υπουργό και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης αλλά και η Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, Κατερίνα Μαρίνου, ήταν η εξέλιξη του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Σημειώνεται ότι οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας λύση καθώς όπως επισημαίνουν συντελείται μεγάλη καταστροφή του κλάδου.

 

 

