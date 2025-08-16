Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Θα σου βρούμε κι εσένα γκόμενο να σου πληρώνει τις διακοπές» – Η αφοπλιστική απάντηση σε αρνητικό σχόλιο

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη εκνευρίστηκε με ένα προσβλητικό σχόλιο που διάβασε κάτω από ανάρτησή της στα social media.

Το μοντέλο αυτή τη περίοδο κάνει διακοπές με τον συντρόφό της, Χρήστο Μάστορα και το μοντέλο μοιράζεται αρκετά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στο τελευταίο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Tik Tok, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα σε κάποιο πρόσωπο που βρισκόταν στη ζωή της στο παρελθόν, αναφέροντας: «Είπες ψέματα σε ανθρώπους για να τους κάνεις να με μισήσουν. Είπα ψέματα σε ανθρώπους για να τους κάνω να σε συμπαθήσουν. Δεν είμαστε το ίδιο».

Κάτω από το βίντεο αυτό η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δέχτηκε αρκετά σχόλια, κάποια εκ των οποίων και αρνητικά. Ένα από αυτά όμως ήταν που την εκνεύρισε περισσότερο και την έκανε να απαντήσει δημόσια.

«Πόσα πληρώνει ο Μάστορας για τις διακοπές της;» έγραφε το εν λόγω σχόλιο.

«Κούρασες εσύ κάτω από κάθε βίντεο μου… θα σου βρούμε και εσένα γκόμενο να σου πληρώνει τις διακοπές. Σκάσε πια», απάντησε χωρίς περιστροφές η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.