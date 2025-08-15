Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Κουράστηκα να ασχολούνται με την πάρτη μου» – Η αινιγματική ανάρτηση στο Instagram

Ελένη Φλισκουνάκη

Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Φωτογραφία: Instagram/garifalia.kalifoni

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δεν χρησιμοποιεί το προφίλ που έχει στο Instagram μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς, αλλά και για να μοιράζεται διάφορες στιγμές της ζωής της, καλές και κακές, με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η influencer και επιχειρηματίας το πρωί της Παρασκευής (15/8), έκανε μία αινιγματική ανάρτηση στον λογαριασμό της στη πλατφόρμα, με την μορφή του story.

Σε ένα μαύρο πλαίσιο η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έγραψε: «Μπορεί κάποιος να με ξεματιάσει; Γιατί κουράστηκα να ασχολούνται με την πάρτη μου». Στο story της, η influencer πρόσθεσε και δύο emoji ανθρωπάκια που γελάνε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιχειρηματίας δεν ξεκαθάρισε αν αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Λίγη ώρα αργότερα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δημοσίευσε μία απάντηση που έδωσε στην ανάρτησή της, ακόλουθός της. Η χρήστης του Instagram, της οποίας τα στοιχεία η influencer δεν αποκάλυψε, σε προσωπικό μήνυμα που της έστειλε, ανέφερε: «Κολλητή σε ξεμάτιασα. Είχες πολύ κακό μάτι, χωρίς πλάκα. Απαπα».

Γαρυφαλλιά Καληφώνη

