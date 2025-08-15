Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία κοινή ανάρτηση με τις αδελφές του, πριν αλλάξουν όλα

Η είδηση της εισαγωγής και στη συνέχεια της νοσηλείας του Γιώργου Μαζωνάκη σε δημόσια ψυχιατρική κλινική συγκλόνισε το πανελλήνιο, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς στο κοινό, τραγουδιστές της γενιάς του. Όταν μάλιστα το βράδυ της Πέμπτης (14/8) κυκλοφόρησε και η δήλωση που συνέταξε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του καλλιτέχνη, το θέμα πήρε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση.

«Ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου», τόνισε ο Γιώργος Μαζωνάκης στη δήλωσή του.

Ακόμη, ο τραγουδιστής ανέφερε πως: «Με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος, με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν, αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα».

Από το δυνατό δέσιμο στη δικαστική διαμάχη

Όσοι γνώριζαν την οικογένεια Μαζωνάκη μιλούσαν, τουλάχιστον πριν από 1 χρόνο, για μία δεμένη οικογένεια, μέσα στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε ένας καλλιτέχνης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 στη Νίκαια του Πειραιά, όπου και μεγάλωσε, ενώ από πολύ μικρός έλεγε ότι θέλει να γίνει τραγουδιστής.

Σε συνέντευξή που είχε δώσει ο καλλιτέχνης στην εκπομπή του Αντώνη Σρόιτερ «Tik Talk», είχε μιλήσει και η μητέρα του η κα. Κλειώ και είχε εξομολογηθεί ότι: «Η πρώτη λέξη του Γιώργου ήταν μαμ. Ήσυχο παιδί. Φορούσε κοστούμι, γραβάτα… Δεν ήθελε κανείς να του πειράζει τα ρούχα του, να του τα λερώσει… Το πρώτο τραγούδι που είπε ήταν όταν ήταν 5 ετών και είπε το “Υπάρχω” του Καζαντζίδη, είχε πάρει ένα στυλ μεγάλου, δεν το περιμέναμε. Τότε καταλάβαμε ότι ο Γιώργος θα γίνει τραγουδιστής. Πήγαινε στο Λύκειο και δούλευε, τον άφηναν στο πίσω θρανίο να κοιμάται… Έφυγε από μικρό παιδί στις επαρχίες μόνος του. Με τις αδελφές του δεν τσακώθηκε ποτέ, τις πρόσεχε κιόλας… Του εύχομαι να είναι πάντα ο ίδιος, να μην αλλάξει ποτέ, να είναι πάντα όπως ήταν από παιδί μέχρι το τέλος του».

Η οικογένειά του στεκόταν διακριτικά στο πλευρό του και έδειχνε έτοιμη να τον βοηθήσει σε κάθε του βήμα. Μάλιστα πολλές φορές είχαμε δει τον Γιώργο Μαζωνάκη να ποζάρει χαμογελαστός με τις δύο μικρότερες αδελφές του, Βάσω και Μαρία, σε δημόσιες εξόδους τους.

Τίποτα δεν φαινόταν πως θα μπορούσε να μπει ανάμεσά τους, μέχρι που τον Μάιο του 2024 έγινε γνωστή η δικαστική διαμάχη του τραγουδιστή με την αδελφή του Βάσω, με την οποία συνεργαζόταν επαγγελματικά για χρόνια.

«Είναι πάρα πολύ τρυφεροί μεταξύ τους»

Εκείνη την περίοδο θα βγουν πολλοί και θα μιλήσουν, άνθρωποι που κάποια στιγμή υπήρξαν στο περιβάλλον της οικογένειας. Ανάμεσά τους και μία οικογενειακή φίλη των δύο αδελφών, η οποία είχε κάνει δηλώσεις στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Μεταξύ άλλων, είχε αναφέρει ότι: «Όλη τους η οικογένεια είναι πάρα πολύ δεμένη. Πολύ στενά δεμένοι με ειλικρινείς συμπεριφορές, υπήρχε πάντα το χιούμορ έντονο μεταξύ τους. Αγαπημένοι, τρυφεροί, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να μπορείς να βγάζεις, τρυφερότητα με ένα συγγενικό σου πρόσωπο. Αυτοί οι δύο άνθρωποι την είχαν, την έχει και με την Μαρία και με την μάνα του και με τον πατέρα του.

Είναι πάρα πολύ τρυφεροί μεταξύ τους. Θεωρώ ότι μια τόσο στενή σχέση, που έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι, στο τέλος θα βρεθεί η πραγματική αιτία, που έχει δημιουργηθεί αυτό το χάσμα, αυτή τη στιγμή. Κάτι άλλο έχει γίνει, κάπως αλλιώς έχει συμβεί, κάποιος άλλος έχει ενταχθεί. Δεν το πιστεύω ότι είναι καθαρά, το μεταξύ τους!».

Η τελευταία οικογενειακή ανάρτηση πριν από την καταιγίδα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εκτός από την πίστα και τα τραγούδια του, επιλέγει να επικοινωνεί με το κοινό του και μέσα από το Instagram προφίλ του.

Σε αυτό δημοσιεύει διάφορα στιγμιότυπα και από την προσωπική του ζωή, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο και μία αίσθηση οικειότητας με τους θαυμαστές του.

Βέβαια αν κάποιος κοιτάξει λίγο πιο προσεκτικά το προφίλ του, θα καταλάβει πως παρ’ ότι δημοσιεύει φωτογραφίες από την καθημερινότητά του, σε αυτές τον βλέπουμε κυρίως μόνος του, σε μία προσπάθεια ενδεχομένως να προστατέψει τα κοντινά του πρόσωπα.

Πάντως, τελευταία φορά που ανέβασε φωτογραφία με τις αδελφές του στο Instagram, ήταν στις 31 Ιουλίου του 2020.

Στο στιγμιότυπο τα 3 αδέλφια ποζάρουν χαμογελαστά, ενώ μαζί τους είναι και ο Δημήτρης Μακρυνιώτης, o οποίος εδώ και χρόνια είναι σε σχέση με την Βάσω Μαζωνάκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη έχουν χρησιμοποιήσει τους λογαριασμούς τους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, για να εκφράσουν την αγάπη τους προς τον τραγουδιστή.

Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2020 η Μαρία Μαζωνάκη είχε δημοσιεύσει μία κοινή της φωτογραφία με τον τραγουδιστή και είχε γράψει: «“Όποιος φροντίζει για τον αδερφό του, φροντίζει για τον εαυτό του”. Ξενοφών. Χρόνια πολλά!».

Από την πλευρά της η Βάσω Μαζωνάκη τον Ιούνιο του 2017 είχε αναρτήσει μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη και στη λεζάντα ανέφερε: «Άκουσα πως οι άνθρωποι που όσο μεγαλώνουν ομορφαίνουν είναι γιατί ομορφαίνει η ψυχή τους… Απλά συμφώνησα».