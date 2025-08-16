Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: «Η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί»

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε κοινή δήλωση από τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, την Ιταλίδα πρωθυπουργό Μελόνι, τον Γερμανό καγκελάριο Μερτς, τον Βρετανό πρωθυπουργό Στάρμερ, τον Φινλανδό πρόεδρο Σταμπ, τον Πολωνό πρωθυπουργό Τουσκ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν.

Η δήλωση, μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα, η οποία δεν εξασφάλισε καμία ειρηνευτική συμφωνία, ανέφερε: «Οι ηγέτες χαιρετίζουν τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να σταματήσει τις δολοφονίες στην Ουκρανία, να τερματίσει τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και να επιτύχει δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

«Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία». Όπως οραματίστηκε ο Πρόεδρος Τραμπ, το επόμενο βήμα πρέπει τώρα να είναι περαιτέρω συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Ζελένσκι, τον οποίο θα συναντήσει σύντομα. Είμαστε επίσης έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Ζελένσκι για μια τριμερή σύνοδο κορυφής με ευρωπαϊκή υποστήριξη» σημειώνεται.

Δείτε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση

Η δήλωση τόνισε ότι «η Ουκρανία πρέπει να έχει ακλόνητες εγγυήσεις ασφαλείας για να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Χαιρετίζουμε τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Συνασπισμός των Προθύμων είναι έτοιμος να διαδραματίσει ενεργό ρόλο. Δεν πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να ασκήσει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ».

«Η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε περισσότερα για να διατηρήσουμε την Ουκρανία ισχυρή, προκειμένου να επιτύχουμε τον τερματισμό των συγκρούσεων και μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Όσο συνεχίζονται οι δολοφονίες στην Ουκρανία, είμαστε έτοιμοι να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να εντείνουμε τις κυρώσεις και τα ευρύτερα οικονομικά μέτρα για να ασκήσουμε πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας μέχρι να υπάρξει δίκαιη και διαρκής ειρήνη».

«Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην ακλόνητη αλληλεγγύη μας καθώς εργαζόμαστε για μια ειρήνη που διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης» αναφέρει το ανακοινωθέν.