ΠΑΟΚ: Με Γιακουμάκη, Τάισον, Ντεσπόντοφ κόντρα στη Ριέκα

Πάνοπλος ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Ριέκα, στις δύο αναμετρήσεις για τα playoffs του Europa League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» γνωστοποίησε την ευρωπαϊκή λίστα ενόψει των δύο αγώνων με τη Ριέκα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης και ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα έχουν στη διάθεσή τους το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Γιώργο Γιακουμάκη, καθώς και τους Τάισον, Ντεσπόντοφ, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς.

Αναλυτικά οι παίκτες που δηλώθηκαν στην Ευρώπη:

Λίστα Α: Μπάμπα, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Μπαταούλας, Καμαρά, Τσάλοφ, Γκουγκεσασβίλι, Ιβανούσετς, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάστρε, Σορετίρε, Τέιλορ, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Α.Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

Λίστα Β: Χατσίδης, Γκιτέρσος, Μοναστηρλής , Κωττάς, Σνάουτσνερ, Πολυκράτης.