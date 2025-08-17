Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 17 Αυγούστου 2025: Λέοντες, δώστε μεγαλύτερη προσοχή στο πώς ακούτε τους άλλους

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 17 Αυγούστου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (17/08/2025)

Κριός

Κριέ, κάνε κάτι που σε κάνει να νιώθεις δυνατός και θεϊκός, γιατί σήμερα μπορείς να έχεις τον έλεγχο. Είσαι ο εκθαμβωτικός πρωταγωνιστής σε όλα και τα φώτα της δημοσιότητας ακολουθούν φυσικά τις κινήσεις σου.

Υπάρχει μια κινηματογραφική χροιά στην ενέργειά σας στις 17 Αυγούστου, και ο κόσμος σας παρακολουθεί και κρατάει σημειώσεις. Αλλά με αυτό το χάρισμα έρχεται και μια προειδοποίηση: μην αφήσετε να σας κυριεύσει. Διοχετεύστε την αυτοπεποίθηση, αλλά μείνετε ριζωμένοι σε ό,τι είναι πραγματικό.

Ταύρος

Ταύρε, ο αργός και σταθερός ρυθμός σου έχει χτίσει κρυφά ένα αριστούργημα. Μπορεί ακόμη και να λάβεις μερικές αξιοσημείωτες αντιδράσεις από άλλους ανθρώπους που θα παρατηρήσουν αυτό που καλλιεργείς πίσω από κλειστές πόρτες.

Προχωρήστε μπροστά με την αυθεντία κάποιου που γνωρίζει την αξία του. Από σήμερα, 17 Αυγούστου, δεν χρειάζεται να παλεύετε για χώρο, οπότε αφήστε τους καρπούς της υπομονής και της εργασίας σας να μιλήσουν για εσάς.

Δίδυμοι

Δίδυμε, το μυαλό σου είναι ένας λαβύρινθος από λαμπρές ιδέες και ανήσυχα οράματα αυτή τη στιγμή. Και (όπως πάντα) συνδέεις τις τελείες πιο γρήγορα από ό,τι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να παρακολουθήσουν.

Αυτό που έχει σημασία στις 17 Αυγούστου είναι η βελτίωση αυτών ακριβώς των ιδεών. Τι θα συνέβαινε αν επικεντρωνόσασταν στο βάθος αντί για την ταχύτητα;

Καρκίνος

Καρκίνε, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η υπερδύναμή σου και είναι απαραίτητη περισσότερο από ποτέ. Παθητικά-επιθετικά ρεύματα μπορεί να στροβιλίζονται γύρω από τις σχέσεις σου, δοκιμάζοντας τα όριά σου από τις 17 Αυγούστου.

Δεν χρειάζεται να αντιστοιχίσετε αυτή την αρνητική ενέργεια. Αντίθετα, πρέπει να την επαναπροσδιορίσετε έτσι ώστε να λειτουργεί καλύτερα για εσάς. Μιλήστε με σαφήνεια, όχι με φόβο, σήμερα. Το ζώδιό σας θα σας δείξει πόσο απίστευτα απελευθερωτικό είναι να ορίζετε τον συναισθηματικό σας χώρο χωρίς να ζητάτε συγγνώμη.

Λέων

Λέοντα, είσαι ανοιχτός στο να ακούσεις περισσότερες αλήθειες. Ακόμα και μια χαλαρή συζήτηση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πιο ουσιαστικό. Αυτό που εκφράζεις τώρα έχει τη δύναμη να διαμορφώσει τον τρόπο που σε βλέπουν οι άλλοι, όχι μέσω της απόδοσης, αλλά μέσω της ειλικρίνειας.

Μαθαίνετε ότι η δύναμη δεν είναι πάντα δυνατή. Μερικές φορές είναι η σωστά τοποθετημένη πρόταση ή η παύση ανάμεσα στις σκέψεις. Από τις 17 Αυγούστου, δώστε μεγαλύτερη προσοχή στο πώς ακούτε τους άλλους. Ένα μήνυμα που κρύβετε, αλλά ας πούμε σήμερα, μπορεί να φτάσει στο σωστό άτομο τη σωστή στιγμή.

Παρθένος

Παρθένε, το ένστικτό σου να τελειοποιείς κάθε λεπτομέρεια δοκιμάζεται για να μεγιστοποιήσεις τα αποτελέσματα. Τι γίνεται όμως αν το μάθημα που θα πάρεις στις 17 Αυγούστου είναι να το αφήσεις ως έχει; Δώσε χώρο για λίγο… χάος, ώστε η δημιουργικότητα να βρει τον δρόμο της μέσα από τις ρωγμές.

Δεν χρειάζεται να κάνεις μικροδιαχείριση στα πάντα για να είσαι πολύτιμος. Κάτι απροσδόκητο θέλει να σε βρει, αλλά μόνο αν χαλαρώσεις τον έλεγχο του πώς πιστεύεις ότι πρέπει να φαίνονται τα πράγματα.

Ζυγός

Ζυγέ, η παρουσία σου λέει πολλά τώρα και προσελκύει στην τροχιά σου ανθρώπους που ευθυγραμμίζονται με τα υψηλότερα ιδανικά σου. Το σημερινό ημερήσιο ωροσκόπιο αφορά το όραμά σου και την καλλιτεχνία σου.

Όπως γνωρίζετε, οι καλύτερες συνεργασίες είναι αυτές που σας δίνουν την αίσθηση ενός καθρέφτη των υψηλότερων δυνατοτήτων του συλλογικού σας οράματος.

Σκορπιός

Σκορπιέ, κάτι μεγάλο ξεδιπλώνεται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια. Δίνει μια ατμόσφαιρα «Μεγάλου Γκάτσμπι» στην καριέρα σας. Το σημερινό ημερήσιο ωροσκόπιο έχει να κάνει με την πλούσια ενέργεια, τα υψηλά στοιχήματα και την αίσθηση της ευχαρίστησης.

Η αυτοπεποίθησή σας αυξάνεται στις 17 Αυγούστου, όχι με επιδεικτικό τρόπο, αλλά με αδιαμφισβήτητη πεποίθηση που τραβάει τα βλέμματα και ανοίγει πόρτες. Δεν ονειρεύεστε πλέον μεγάλα πράγματα, επειδή μπορείτε να δείτε πώς να αποκωδικοποιήσετε την αρχιτεκτονική των ονείρων σας. Χαρτογραφείτε τα πράγματα με στρατηγική και στυλ.

Τοξότης

Τοξότη, ο μελλοντικός σου εαυτός σε καλεί για να σε ζητήσει να μιλήσεις ειλικρινά για τους περισπασμούς που έχεις ρομαντικοποιήσει. Ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις από τη ζωή και να μην περιμένεις αργότερα για να το καταλάβεις.

Να θυμάστε ότι δεν είναι κάθε ευκαιρία το σωστό μονοπάτι, και δεν είναι κάθε ναι μια σοφή επιλογή. Το σημερινό ωροσκόπιο για τις 17 Αυγούστου σας προκαλεί να διακρίνετε ανάμεσα σε αυτό που είναι πραγματικά εκτεταμένο και σε αυτό που απλώς μεταμφιέζεται σε ελευθερία.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, δεν είσαι απλώς ένας τίτλος ή μια λίστα υποχρεώσεων. Είσαι κάτι πολύ περισσότερο. Υπάρχει μια εξέλιξη που συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια, και μέσα σε αυτή βρίσκεται δύναμη.

Αφήστε τη φιλοδοξία σας να μετατραπεί σε τρυφερότητα. Από τις 17 Αυγούστου, να ξέρετε ότι υπάρχει δύναμη στο να σας βλέπουν ως έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο, όχι απλώς ως έναν δυνατό.

Υδροχόος

Υδροχόε, συγχωρήστε τον εαυτό σας για κάθε φορά που χαμηλώσατε το φως σας για να διατηρήσετε την ηρεμία, για να αποφύγετε την ένταση ή ανταλλάξατε τις προσωπικές σας ανάγκες για το ρηχό “νόμισμα” της δημοτικότητας στο γραφείο.

Έκανες ό,τι έπρεπε να κάνεις για να επιβιώσεις σε έναν χώρο που απαιτούσε τη συμμόρφωσή σου περισσότερο από τη δημιουργικότητά σου. Αλλά στις 17 Αυγούστου, κάτι μέσα σου αρνείται να υποστεί επεξεργασία. Όλες οι αποδυναμωμένες εκδοχές του εαυτού σου τιμωρούνται. Τέλος στα χαμόγελα με σφιγμένα δόντια…

Ιχθύες

Ιχθύες, βρισκόσασταν σε συναισθηματικά υπόγεια ρεύματα, αλλά αυτό που ξέρεις ότι είναι αλήθεια βαθιά μέσα σου έχει κάποια βαρύτητα. Αυτή η γνώση σε απελευθερώνει από το να αμφισβητείς τον εαυτό σου.

Εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας και ενεργήστε βάσει αυτών με γειωμένη πρόθεση. Μην περιμένετε άδεια στις 17 Αυγούστου, επειδή γεννηθήκατε για να είστε ο εσωτερικός σας γκουρού και μάντης. Η διαύγεια που αναζητάτε δεν προέρχεται από εξωτερικές συμβουλές, αλλά από μέσα σας.