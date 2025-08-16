To «GRAND HOTEL» πάει… διακοπές

Enikos Newsroom

Media

To «GRAND HOTEL» πάει… διακοπές

Το «GRAND HOTEL», η επιτυχημένη καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, επιστρέφει τη νέα σεζόν και τα έχει όλα, καινούριες ιστορίες μυστηρίου, παιχνίδια εξουσίας, δυνατούς έρωτες που θα συναντήσουν εμπόδια, αλλά και αποκαλύψεις μυστικών από το παρελθόν που θα φέρουν ανατροπές…

Grand Hotel: Backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα του β’ κύκλου

Στα επεισόδια του Β’ Κύκλου όλες οι σχέσεις θα κλονιστούν, οι ισορροπίες θα αλλάξουν. Νέοι χαρακτήρες θα κάνουν την εμφάνισή τους, κάποιοι για να απογειώσουν και άλλοι για να καταστρέψουν τις ζωές όλων των ηρώων.

Οι ήρωες της αγαπημένης δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 πάνε… διακοπές και το δηλώνουν μέσα από δύο απολαυστικά βίντεο.

 

