Enikos Newsroom

διεθνή

Σκίουροι «ζόμπι» προκαλούν ανησυχία: Εμφανίζονται στις αυλές των σπιτιών – Τι λένε οι ειδικοί

Ανατριχιαστικοί σκίουροι με όγκους που μοιάζουν με φουσκάλες και εκκρίνουν υγρά εμφανίζονται σε αυλές σπιτιών στις ΗΠΑ, προκαλώντας αναστάτωση σε όσους τους εντοπίζουν.

Οι γκρίζοι σκίουροι με πληγές και φαλακρές περιοχές σε κεφάλι και άκρα έχουν φωτογραφηθεί σε πολιτείες όπως το Μέιν και σε μέρη του Καναδά, ενώ οι αναφορές τους στα social media, κυρίως στο Reddit και το X, έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με την Daily Mail.

«Στην αρχή νόμιζα ότι έτρωγε κάτι από τα παρτέρια μπροστά μου, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι ήταν στο πρόσωπό του», έγραψε ένας χρήστης του Reddit στις 31 Ιουλίου, όταν παρατήρησε ένα σκίουρο με όγκο στο στόμα.

Κάποιοι έχουν βαφτίσει τα ζώα «zombie squirrels» (ζόμπι σκίουροι), αλλά ειδικοί στην άγρια ζωή υποστηρίζουν ότι πιθανότατα πάσχουν από ινομυωμάτωση (squirrel fibromatosis), μια ιογενή δερματική νόσο που προκαλείται από τον ιό leporipoxvirus.


Ο ιός μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής μεταξύ υγιών σκίουρων και των πληγών ή του σάλιου των μολυσμένων σκίουρων, όπως μεταδίδεται ο έρπητας στους ανθρώπους.

Ο leporipoxvirus προκαλεί όγκους που εκκρίνουν υγρό και συχνά υποχωρούν μόνοι τους, αλλά σε σοβαρές περιπτώσεις οι όγκοι μπορεί να επηρεάσουν τα εσωτερικά όργανα και να οδηγήσουν σε θάνατο.

Παρά την τρομακτική εμφάνιση των σκίουρων, η Shevenell Webb από το Υπουργείο Εσωτερικών Αλιείας και Άγριας Ζωής του Μέιν είπε στο Bangor Daily News ότι «Οι κάτοικοι δεν χρειάζεται να φοβούνται τους σκίουρους, καθώς δεν αποτελούν απειλή για τους ανθρώπους, τα κατοικίδια ζώα ή τα πουλιά».


Παρά το γεγονός ότι οι «ζόμπι» σκίουροι δεν αποτελούν κίνδυνο, οι ειδικοί συνιστούν τους ανθρώπους να αφήνουν τα ζώα να επουλωθούν μόνα τους.

«Δεν θα συνιστούσα να προσπαθήσει κανείς να πιάσει έναν σκίουρο που έχει τον ιό», προειδοποίησε η Webb. «Είναι φυσικά εμφανιζόμενος και θα ακολουθήσει τη δική του πορεία με τον καιρό».

Οι όγκοι συχνά υποχωρούν μέσα σε τέσσερις έως οκτώ εβδομάδες, αναφέρει το ρεπορτάζ.

