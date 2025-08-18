Πήλιο: Γυναίκα ούρλιαζε ζητώντας βοήθεια έπειτα από επίθεση αδέσποτων – Δεν βοήθησε κανείς από τους ανθρώπους που βρίσκονταν τριγύρω – ΦΩΤΟ

Σοβαρό περιστατικό επίθεσης αδέσποτων σημειώθηκε προχθές το μεσημέρι στην περιοχή Καλά Νερά στο Πήλιο.

Όπως μεταδίδει το gegonotanews, το περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή μετά τα ΚΑΑΥ, στο σημείο του Καρνάγιου, όπου, μια γυναίκα δέχτηκε επίθεση από δύο αδέσποτα σκυλιά.

Η παθούσα τραυματίστηκε από τα δαγκώματα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα. Παρά τα ουρλιαχτά της για βοήθεια, ενώ υπήρχαν άνθρωποι τριγύρω, κανείς δεν ανταποκρίθηκε, όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης. Το γεγονός αυτό επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ψυχολογική της κατάσταση, καθώς βίωσε έντονο φόβο, ανασφάλεια και αίσθημα εγκατάλειψης.

Η παθούσα έχει ήδη καταθέσει καταγγελία προς τον Δήμο, ζητώντας την άμεση παρέμβασή του, και επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

Δείτε φωτογραφίες:

