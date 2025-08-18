Τάκης Βαμβακίδης: Στο νοσοκομείο με οξεία πνευμονική εμβολή ο ηθοποιός

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Τάκης Βαμβακίδης

Στο νοσοκομείο «Σωτηρία» μεταφέρθηκε εσπευσμένα με πνευμονική εμβολή την Πέμπτη 14 Αυγούστου ο ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης.

Σύμφωνα με τo Ontime, μια μέρα πριν τη γιορτή της Μεγαλόχαρης, ο γνωστός ηθοποιός με καταγωγή από τον Πόντο ένιωσε να «πνίγεται» στον βήχα, και είχε και άλλα συμπτώματα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Σωτηρία», όπου και νοσηλεύεται μέχρι σήμερα.

Οι γιατροί διέγνωσαν οξεία πνευμονική εμβολή και ο ηθοποιός υποβάλλεται σε συνεχείς εξετάσεις, βαριά φαρμακευτική αγωγή, ενώ έχει λάβει αυστηρή εντολή να βρίσκεται σε πλήρη ακινησία.

