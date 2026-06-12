Ελένη Χατζίδου: «Δεν μας έγινε καμία πρόταση από το Star»

«Όπως δεν έκλεισα ποτέ την πόρτα στο τραγούδι, έτσι δεν την κλείνω και στην τηλεόραση. Μιλούσα με τη Heaven και πριν γίνει αυτή η θλιβερή κατάσταση και κοπεί η ζώνη στο Star» δήλωσε η Ελένη Χατζίδου στο «Happy Day».

«Το τραγούδι έπρεπε να το αφήσω τρία βήματα πίσω γιατί είναι πολύ απαιτητικό το πρωινό. Τώρα έχω χρόνο και είμαστε σε φάση δημιουργίας. Είμαι στενοχωρημένη. Είναι μια εκπομπή που την πονέσαμε. Δεν περίμενα ότι δεν θα συνεχίσουμε. Απολογισμός θα γίνει στο τέλος τη χρονιάς. Ό,τι κι αν γίνει, φταίει ή δεν φταίει, η αλήθεια είναι ότι την ευθύνη την αναλαμβάνουμε εμείς ως παρουσιαστές της εκπομπής. Κρατώ τα καλά», ανέφερε αρχικά η Ελένη Χατζίδου.

«Δεν είχαμε καμία πρόταση, ούτε για να μειωθεί σε χρόνο η εκπομπή ή να ενταχθούμε στη Ζήνα. Δεν θεωρώ τίποτα υποβάθμιση. Θα έκανα συζητήσεις σε οτιδήποτε θα μπορούσε να με σκεφτεί κάποιος. Θα το θεωρούσα τιμητικό να με έχουν στο μυαλό τους. Είναι πολύ καλή η σχέση με τον σταθμό γιατί τιμώ και σέβομαι ότι μου έδωσαν την εκπομπή που μου έδωσαν» είπε στη συνέχεια.