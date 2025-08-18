Ρωσικά βομβαρδιστικά Tu-95MS πέταξαν πάνω από διεθνή ύδατα στη θάλασσα Μπάρεντς – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΡΩΣΙΚΑ Tu-95MS

Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα πραγματοποίησαν μια περιπολία ρουτίνας διάρκειας τεσσάρων ωρών πάνω από τα διεθνή ύδατα της Θάλασσας Μπάρεντς, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ρωσία: Σκηνοθετεί «ψεύτικες νίκες» στην Ουκρανία για να επηρεάσει τον Τραμπ – Δείτε φωτογραφίες

Αρχικά , τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία συμπεριλαμβανομένου του TASS, μετέδωσαν ότι ξένα μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν την πτήση κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Αλλά στη συνέχεια τα ειδησεογραφικά πρακτορεία ανασκεύασαν την είδηση που μετέδωσαν, παραλείποντας οποιαδήποτε αναφορά σε ξένα μαχητικά που απογειώθηκαν.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, το οποίο επίσης μετέδωσε ότι ξένα μαχητικά απογειώθηκαν, απέσυρε την είδηση την οποία μετέδωσε εν συνεχεία ανασκευασμένη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
20:45 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ζελένσκι: Του ζήτησε συγγνώμη ο δημοσιογράφος που τον είχε ρωτήσει για τα ρούχα του – «Είναι εξαιρετικό το κοστούμι σας»

Ανοιχτούς λογαριασμούς με κάποιους Αμερικανούς δημοσιογράφους φάνηκε ότι είχε ο Βολοντίμιρ Ζελ...
20:21 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Αίγυπτος: «Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ισραήλ – Στείλαμε στο Τελ Αβίβ την νέα πρόταση εκεχειρίας στην Γάζα»

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στο Ισραήλ μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα ...
20:15 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο για πιθανό αεροπορικό πλήγμα – Τουλάχιστον 14 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Συναγερμός για πιθανό αεροπορικό πλήγμα ήχησε στο Κίεβο τη Δευτέρα (18/8), λίγο πριν από την έ...
19:50 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ζελένσκι: Υποδέχθηκε με αγκαλιές τους Ευρωπαίους ηγέτες πριν από την κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο – Φόρεσε μαύρο κοστούμι

Στην ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον υποδέχθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τους Ευρωπαίους ηγέτ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο