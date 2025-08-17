Ρωσία: Σκηνοθετεί «ψεύτικες νίκες» στην Ουκρανία για να επηρεάσει τον Τραμπ – Δείτε φωτογραφίες

Η Ρωσία φέρεται να έχει δημιουργήσει στημένα βίντεο με στρατιώτες της να «καταλαμβάνουν» ουκρανικά εδάφη, σε μια προσπάθεια να παραπλανήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν τις κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα..

Σύμφωνα με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, Ρώσοι διοικητές αναγκάζουν στρατιώτες να αναλαμβάνουν αυτοκτονικές αποστολές, στέλνοντάς τους σε χωριά της πρώτης γραμμής μόνο και μόνο για να υψώσουν τη ρωσική σημαία, ενώ drones καταγράφουν το σκηνικό για την κρατική τηλεόραση.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail , το υλικό παρουσιάζεται στη ρωσική τηλεόραση ως απόδειξη ανεξέλεγκτης προέλασης των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή του Ντονέτσκ παρότι, όπως σημειώνει το Κίεβο, τα χωριά παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.

Δείτε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στο Telegram:

Το κόστος αυτών το βίντεο όμως μεγάλο. Πολλοί από τους στρατιώτες που συμμετέχουν σε αυτές τις «παραστάσεις» δεν επιστρέφουν ποτέ, καθώς σκοτώνονται ή αιχμαλωτίζονται κατά την αποχώρησή τους.

«Η ρωσική προπαγάνδα χρησιμοποιεί μια νέα τακτική παραπληροφόρησης – σκηνοθετημένες καταλήψεις οικισμών για να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση επιτυχίας στο μέτωπο», αναφέρει χαρακτηριστικά οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας.

Η στρατηγική αυτή, σύμφωνα με το Κίεβο, έχει ως στόχο να πείσει τον Τραμπ πως ο ρωσικός στρατός υπερισχύει και πως ο Ζελένσκι έχει χάσει τον έλεγχο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται αποφασισμένος να αποσπάσει το σύνολο της περιοχής του Ντονέτσκ ως αντάλλαγμα για μια ειρηνευτική συμφωνία, την οποία, σύμφωνα με αναλυτές, ευνοεί ο Τραμπ.

Σε ένα από τα περιστατικά που εξελίχθηκαν σε φιάσκο για τη Μόσχα, στο χωριό Ίσκρα, δύο Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν από ουκρανικά πυρά καθώς προσπαθούσαν να υψώσουν τη σημαία, ενώ άλλοι δύο συνελήφθησαν ζωντανοί.

«Η αποστολή μας ήταν να κρατήσουμε ρωσικές σημαίες μπροστά σε drone και να τραβήξουμε φωτογραφία» παραδέχθηκε ένας από τους αιχμαλώτους. Παρόμοια αποστολή εξολοθρεύθηκε και στο Ζελένιι Χάι, από την ουκρανική μονάδα Bratstvo, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας.

Την ίδια ώρα, λίγο πριν από τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα, οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούσαν να καταλάβουν στρατηγικά σημεία στο Ντονέτσκ, όπως την πόλη Ποκρόβσκ, που φέρεται μερικώς περικυκλωμένη.

Ρωσικές προελάσεις αναφέρθηκαν και στα χωριά Γιαμπλούνιβκα, Ολεξαντροχράντ, Popiv Yar και Ivano-Darivka, ενώ ξεκίνησε υποχρεωτική εκκένωση οικογενειών με παιδιά από την πόλη Bilozerske και ακόμη 12 οικισμούς, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.

Η πόλη Ντνίπρο αποτελεί κομβικό σημείο ανεφοδιασμού για τον ουκρανικό στρατό, ενώ η περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ, που συνορεύει με τη ζώνη μαχών, βομβαρδίζεται τακτικά από τις ρωσικές δυνάμεις.

Μόνο την εβδομάδα 7-13 Αυγούστου, η Ρωσία εξαπέλυσε 535 drones και πυραύλους κατά της Ουκρανίας τα ουκρανικά συστήματα αναχαίτισαν περίπου τα δύο τρίτα. Παρά τις πιέσεις, η Ουκρανία συνεχίζει να ανακαταλαμβάνει έδαφος στο Ντονέτσκ, ενώ η Μόσχα ενισχύει διαρκώς την περιοχή με στρατό και εξοπλισμό.

Σύμφωνα με πηγές, έως τις 15 Αυγούστου η Ρωσία ελέγχει περίπου 114.500 τ.χλμ. – το 19% της Ουκρανίας, περιλαμβανομένης της Κριμαίας. Η Ουκρανία δεν ελέγχει κανένα διεθνώς αναγνωρισμένο ρωσικό έδαφος