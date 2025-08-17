BBC: Αυτές είναι οι περιοχές της Ουκρανίας που θέλει ο Πούτιν – Οι παραχωρήσεις που προτίθεται να κάνει

Η Ρωσία φέρεται να προσφέρθηκε να προχωρήσει σε παραχωρήσεις σχετικά με εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας, στο πλαίσιο πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το BBC. Όπως δήλωσε ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, το ενδεχόμενο παραχωρήσεων εξετάστηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί δημοσιεύματα της Τρίτης, σύμφωνα με τα οποία ο Πούτιν φέρεται να πρότεινε την παύση των επιθετικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία και την «παγίωση» της γραμμής του μετώπου, εφόσον ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποδεχθεί την παραχώρηση του πλήρους ελέγχου της περιοχής του Ντονέτσκ στη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το BBC, ο Πούτιν ζήτησε επίσης από την Ουκρανία την πλήρη αποχώρηση των δυνάμεών της από ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, δηλαδή τόσο από το Ντονέτσκ όσο και από το Λουχάνσκ.

Ο Γουίτκοφ επισημαίνει πως κατά τις συνομιλίες Τραμπ-Πούτιν, τέθηκαν προς συζήτηση εδαφικά ζητήματα που αφορούν πέντε συνολικά περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, όπου μαίνονται οι εχθροπραξίες και αμφισβητείται ο έλεγχος.

Τι γνωρίζουμε για το Ντονμπάς;

Η περιοχή του Ντονμπάς, στην οποία ανήκουν οι επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, αποτελεί επίκεντρο συγκρούσεων από το 2014. Πρόκειται για μια περιοχή με κυρίως ρωσόφωνο πληθυσμό, στην οποία Ρωσία έχει αποκτήσει στρατιωτική παρουσία μέσω των υποστηριζόμενων από αυτήν αυτονομιστικών δυνάμεων, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας.

Το 2022, λίγο πριν από την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία, ο Πούτιν αναγνώρισε μονομερώς ολόκληρες τις περιοχές του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ ως «ανεξάρτητα κράτη», και όχι μόνο τα ελεγχόμενα από τις φιλορωσικές δυνάμεις τμήματα.

«Πάγωμα» του μετώπου;

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, το Bloomberg και το Reuters, ο Πούτιν πρότεινε την κατάπαυση του πυρός κατά μήκος του μετώπου, εάν η Ουκρανία αποδεχθεί την πλήρη παραχώρηση του Ντονμπάς. Όμως, σημαντικά τμήματα αυτής της περιοχής παραμένουν ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο, γεγονός που σημαίνει ότι το Κίεβο θα πρέπει να τα εγκαταλείψει για να υπάρξει συμφωνία.

Η πρόταση, σύμφωνα με το BBC, περιλαμβάνει επίσης και τις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα, στις οποίες η Ρωσία έχει ήδη καταλάβει μεγάλα τμήματα από το 2022, χωρίς όμως να τις έχει ελέγξει πλήρως.

Όπως δήλωσε ο Γουίτκοφ, «όλες οι πέντε περιοχές αυτές βρίσκονται στον πυρήνα της συμφωνίας» και «ήταν πάντοτε στο τραπέζι» των διαπραγματεύσεων μεταξύ Τραμπ και Πούτιν.

Καθώς η Ευρώπη στηρίζει τον Ζελένσκι, ο Πούτιν στρέφεται στους συμμάχους του

Καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του προετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να ενισχύει τις επαφές του με τους στενότερους συμμάχους του.

Όπως μεταδίδει το BBC, ο Πούτιν είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, καθώς και με τον πρόεδρο του Καζακστάν, Κάσιμ-Ζομάρτ Τοκάγεφ, προκειμένου να τους ενημερώσει για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα με τον Τραμπ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Λουκασένκο, ο Πούτιν του παρουσίασε «λεπτομερώς» το περιεχόμενο των συνομιλιών, χωρίς να διευκρινίζεται το πλήρες εύρος των θεμάτων.

Από την πλευρά του, ο Τοκάγεφ συνεχάρη τον Πούτιν για τα αποτελέσματα της συνάντησης. Σε δήλωση της προεδρίας του Καζακστάν αναφέρεται ότι ο Τοκάγεφ χαρακτήρισε τη συνάντηση «σημαντική πρόοδο» και «σημείο καμπής» στις διπλωματικές προσπάθειες της Μόσχας.

Η κίνηση του Πούτιν να ενημερώσει πρώτα τους ηγέτες συμμάχων κρατών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ερμηνεύεται από διεθνείς αναλυτές ως μια προσπάθεια ενίσχυσης της περιφερειακής σφαίρας επιρροής του, ενόψει των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων που προκαλεί η πιθανή επαναπροσέγγιση με τις ΗΠΑ.