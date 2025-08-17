Μακρόν: «Δεν μπορούν να υπάρξουν εδαφικές διαπραγματεύσεις χωρίς τη συμμετοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων της Ουκρανίας»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προέβη σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους μετά από τηλεδιάσκεψη που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως αναφέρει το BBC, η συνομιλία διήρκεσε λίγο περισσότερο από δύο ώρες και επικεντρώθηκε στις κοινές προτεραιότητες που θα τεθούν επί τάπητος κατά τη συνάντηση της ευρωπαϊκής ηγεσίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο.

Ο Μακρόν υπογράμμισε την πρόθεση των Ευρωπαίων να υπενθυμίσουν στον Τραμπ «όσα ενώνουν τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και την ΕΕ», κάνοντας λόγο για την κοινή τους επιδίωξη για ειρήνη και την ανάγκη η Ρωσία να σεβαστεί «το διεθνές δίκαιο και την εδαφική κυριαρχία».

Σύμφωνα με το BBC, ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε πως η αποκαλούμενη «συμμαχία των προθύμων» επανέλαβε τη θέση της ότι «δεν μπορούν να υπάρξουν εδαφικές διαπραγματεύσεις χωρίς τη συμμετοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων της Ουκρανίας».

«Το σχέδιό μας είναι να παρουσιάσουμε ένα ενιαίο μέτωπο, επαναλαμβάνοντας ποιοι στέκονται στο πλευρό της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μακρόν προειδοποίησε επίσης ότι η επίδειξη αδυναμίας αυτή τη στιγμή ενδέχεται να «στρώσει το έδαφος για μελλοντικές συγκρούσεις», υπενθυμίζοντας την -όπως είπε- προηγούμενη απροθυμία της Ρωσίας να τηρήσει ειρηνευτικές συμφωνίες.

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι έχει έρθει πλέον η ώρα να περάσουμε σε μια «νέα διπλωματική φάση» για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Τέλος, επεσήμανε πως η ασφάλεια της Ευρώπης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση και πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες οφείλουν να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ώστε να εκπροσωπήσουν αποτελεσματικά τους πολίτες τους.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Εμανουέλ Μακρόν απάντησε: «Όχι».

Καθώς ο Γάλλος πρόεδρος συνέχισε την ενημέρωση των δημοσιογράφων σχετικά με την τηλεδιάσκεψη που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επανέλαβε την ανάγκη η Ουκρανία να διαθέτει έναν ισχυρό στρατό.

Αναφερόμενος στη συνάντηση που θα έχουν αύριο με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μακρόν δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή ομάδα σκοπεύει να θέσει στον Αμερικανό πρόεδρο το ερώτημα μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία.

«Αν δεν είμαστε ισχυροί σήμερα, θα το πληρώσουμε ακριβά αύριο», τόνισε.