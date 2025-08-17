Ιωάννινα: Φωτιά στην περιοχή Βοβούσα – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής 17 Αυγούστου σε δύσβατη δασική έκταση στην περιοχή Βοβούσα στα Ιωάννινα.

Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ελικόπτερα.