Ιωάννινα: Φωτιά στην περιοχή Βοβούσα – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής 17 Αυγούστου σε δύσβατη δασική έκταση στην περιοχή Βοβούσα στα Ιωάννινα.

Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

