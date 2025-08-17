Ιωάννινα: Φωτιά στην περιοχή Βοβούσα – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα Enikos Newsroom 18:58, Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 κοινωνία Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής 17 Αυγούστου σε δύσβατη δασική έκταση στην περιοχή Βοβούσα στα Ιωάννινα. Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ελικόπτερα. ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΦΩΤΙΑ Μοιράσου το: Premier League: Άνετο «τρίποντο» η Νότιγχαμ Φόρεστ στην πρεμιέρα – «Λευκή» ισοπαλία με Κρίσταλ Πάλας η Τσέλσι Χανιά: Ναυαγοσώστης εκτός υπηρεσίας έσωσε 5 άτομα από πνιγμό – Αγνόησαν τις ενημερωτικές πινακίδες και τις κόκκινες σημαίες Ζαχαριάδης κατά κυβέρνησης: «Αρκετά με την εργαλειοποίηση των θεσμών – Ο λαός ζητά πολιτική αλλαγή» σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 2 ώρες πριν Ουκρανικό: Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη του «Συνασπισμού των Προθύμων» – Τι συζητήθηκε πριν από τη συνάντηση με Τραμπ 2 ώρες πριν Μητσοτάκης: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις για ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας 4 ώρες πριν Φωτιά στην Πάτρα: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμό – Άλλαξαν τις καταθέσεις τους 4 ώρες πριν Αινιγματική ανάρτηση από τον Ντόναλντ Τραμπ: «Μεγάλη πρόοδος με την Ρωσία – Μείνετε συντονισμένοι» 3 ώρες πριν Φρίκη σε σαφάρι: Καρέ καρέ η στιγμή που τίγρη αρπάζει γυναίκα μπροστά στην οικογένειά της – Νεκρή η μητέρα της που προσπάθησε να τη σώσει 4 ώρες πριν Τα 3 ζώδια που θα έχουν μεγάλη οικονομική επιτυχία την εβδομάδα 18 – 24 Αυγούστου – «Πάρτε ρίσκα» 8 ώρες πριν Ειδικός μοιράζεται 5 συμβουλές για να παραμείνετε συνεπείς στους στόχους σας όταν έχετε φορτωμένο πρόγραμμα – «Να έχετε έτοιμα τα βασικά γεύματα» 5 ώρες πριν Επιστήμονες άνοιξαν έναν βράχο 815 εκατομμυρίων ετών – Αυτό που ανακάλυψαν ήταν συγκλονιστικό 1 ώρα πριν Κηπουρική: Πώς να διατηρήσετε ζωντανά τα φυτά σας ενώ βρίσκεστε σε διακοπές – 4 απλά κόλπα που θα σας λύσουν τα χέρια 8 λεπτά πριν BBC: Αυτές είναι οι περιοχές της Ουκρανίας που θέλει ο Πούτιν – Οι παραχωρήσεις που προτίθεται να κάνει 19 λεπτά πριν Ζελένσκι για την τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες: «Όλοι συμφωνούν ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία» 20 λεπτά πριν Πλυντήριο ρούχων: Το απλό κόλπο 5 δευτερολέπτων έπειτα από κάθε χρήση για να απαλλαγείτε από τη μούχλα 23 λεπτά πριν Πέγκυ Ζήνα για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θα περάσει κι αυτό» 30 λεπτά πριν Κέρκυρα: Καρέ – καρέ η δραματική διάσωση τουρίστα από γκρεμό κάτω από μοναστήρι στην Παλαιοκαστρίτσα – ΒΙΝΤΕΟ περισσότερα 18:39 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 Χανιά: Ναυαγοσώστης εκτός υπηρεσίας έσωσε 5 άτομα από πνιγμό – Αγνόησαν τις ενημερωτικές πινακίδες και τις κόκκινες σημαίες Κάθε χρόνο έχουμε απώλειες στις θάλασσες από πνιγμούς σε μια χώρα που θεωρητικά όλοι ξέρουμε ν... 16:50 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 Φωτιά στην Πάτρα: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμό – Άλλαξαν τις καταθέσεις τους Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο νέοι, 19 και 27 ετ... 15:50 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 Μυτιλήνη: Η ελληνική σημαία υψώθηκε σήμερα στο κάστρο της Μήθυμνας Η ελληνική σημαία υψώθηκε σήμερα στο κάστρο της Μήθυμνας στην Μυτιλήνη. Στη συμβολική αυτή ενέ... 15:41 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη ο αδελφός γνωστής παρουσιάστριας – Οδηγούσε μεθυσμένος και δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών Συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής (17/8) στην Νέα Ερυθραία να οδηγεί μεθυσμένος ένας 38χρον... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8 λεπτά πριν BBC: Αυτές είναι οι περιοχές της Ουκρανίας που θέλει ο... 19 λεπτά πριν Ζελένσκι για την τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους... 20 λεπτά πριν Πλυντήριο ρούχων: Το απλό κόλπο 5 δευτερολέπτων έπειτα... 23 λεπτά πριν Πέγκυ Ζήνα για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θα περάσει κι αυτό» 30 λεπτά πριν Κέρκυρα: Καρέ – καρέ η δραματική διάσωση τουρίστα... 41 λεπτά πριν Super League: Αναβλήθηκε κι επίσημα το Παναθηναϊκός–ΟΦΗ 50 λεπτά πριν Μακρόν: «Δεν μπορούν να υπάρξουν εδαφικές... 58 λεπτά πριν Τέρενς Σταμπ: Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Βρετανός... 1 ώρα πριν Χαμάς: Απορρίπτει το ισραηλινό σχέδιο μετακίνησης... Καιρός: Γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τη Δευτέρα – Πού αναμένονται βροχές Επίδομα παιδιού: Πόσοι το χάνουν φέτος και γιατί – Τι καταγγέλλει η ΑΣΠΕ Διορισμός 10.000 εκπαιδευτικών: Λήγει αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις -Ποιους αφορά MUST READ Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»