Ουκρανικό: Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη του «Συνασπισμού των Προθύμων» – Τι συζητήθηκε πριν από τη συνάντηση με Τραμπ

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη του «Συνασπισμού των Προθύμων»
Η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών και του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από τις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον έχει ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών την Κυριακή, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης τόνισε ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία.

«Η συνεδρίαση του Δυτικού Συνασπισμού των Προθύμων για την Ουκρανία ολοκληρώθηκε ενόψει των αυριανών συνομιλιών στην Ουάσινγκτον», έγραψε στο X ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι. «Υπογράμμισα ότι για να έρθει ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα».

Οι ηγέτες των Ευρωπαϊκών χωρών αποφασίζουν τα βασικά σημεία μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, την οποία θα θέσουν αύριο στο Λευκό Οίκο.

Στη συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ στο Λευκό Οίκο, θα συμμετέχουν η πρόεδρος   της ευρωπαϊκής επιτροπής, ο καγκελάριος της Γερμανίας, οι Πρόεδροι της Γάλλος και της Φιλανδίας, οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας και της Βρετανίας και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες – που προσεγγίζουν με σκεπτικισμό τη φιλοδοξία Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει μια γρήγορη ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου – αναμένεται να θέσουν τις βασικές και ανυποχώρητες γραμμές τους σε τρία θέματα:

  1. Εγγυήσεις ασφάλειας: πρέπει να υπάρχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την προστασία τόσο της Ουκρανίας όσο και των ζωτικών συμφερόντων ασφάλειας της Ευρώπης, ενώ ήδη με δηλώσεις τους χαιρετίζουν την προθυμία του Προέδρου Τραμπ να συμβάλει σε εγγυήσεις ασφαλείας τύπου Άρθρου 5 για την Ουκρανία, με τον Συνασπισμό των Προθύμων, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε., να είναι έτοιμος να αναλάβει το μερίδιό του.
  2. Εδαφικά ζητήματα και
  3. Συνεχή υποστήριξη της Ουκρανίας.

