Ουκρανικό: Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη του «Συνασπισμού των Προθύμων» – Τι συζητήθηκε πριν από τη συνάντηση με Τραμπ

Η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών και του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από τις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον έχει ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών την Κυριακή, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης τόνισε ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία.

«Η συνεδρίαση του Δυτικού Συνασπισμού των Προθύμων για την Ουκρανία ολοκληρώθηκε ενόψει των αυριανών συνομιλιών στην Ουάσινγκτον», έγραψε στο X ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι. «Υπογράμμισα ότι για να έρθει ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα».

Zakończyło się spotkanie zachodniej Koalicji Chętnych na rzecz Ukrainy przed jutrzejszymi rozmowami w Waszyngtonie. Podkreśliłem, że aby nastał pokój, trzeba wywrzeć nacisk na agresora a nie na ofiarę agresji. pic.twitter.com/SXRvHmj2Ea — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 17, 2025

Οι ηγέτες των Ευρωπαϊκών χωρών αποφασίζουν τα βασικά σημεία μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, την οποία θα θέσουν αύριο στο Λευκό Οίκο.

Στη συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ στο Λευκό Οίκο, θα συμμετέχουν η πρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής, ο καγκελάριος της Γερμανίας, οι Πρόεδροι της Γάλλος και της Φιλανδίας, οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας και της Βρετανίας και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες – που προσεγγίζουν με σκεπτικισμό τη φιλοδοξία Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει μια γρήγορη ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου – αναμένεται να θέσουν τις βασικές και ανυποχώρητες γραμμές τους σε τρία θέματα: