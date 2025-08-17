Κέρκυρα: Καρέ – καρέ η δραματική διάσωση τουρίστα από γκρεμό κάτω από μοναστήρι στην Παλαιοκαστρίτσα – ΒΙΝΤΕΟ

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση απεγκλωβισμού τουρίστα, ο οποίος παγιδεύτηκε σε απόκρημνο και δύσβατο σημείο με βράχια, κάτω από το μοναστήρι της Παναγίας στην Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση. Συνολικά 11 άτομα συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης: τρία μέλη της ορειβατικής ομάδας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και επτά διασώστες της ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων), υπό την καθοδήγηση του Διοικητή Νομού, Νίκου Κόλλα.

Οι διασώστες, χρησιμοποιώντας ειδικό τεχνικό εξοπλισμό, κατάφεραν να προσεγγίσουν με ασφάλεια τον τουρίστα και να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο, βάζοντας τέλος στην πολύωρη αγωνία. Η επιχείρηση διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στο σημείο και της ανάγκης προσεκτικών χειρισμών.

Ο τουρίστας είναι καλά στην υγεία του και δεν απαιτήθηκε διακομιδή του σε νοσοκομείο. Οι αρχές υπενθυμίζουν στους επισκέπτες την ανάγκη αυξημένης προσοχής, ειδικά σε περιοχές με επικίνδυνη μορφολογία εδάφους.