Γουίτκοφ: Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν στην Αλάσκα για «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία

Enikos Newsroom

διεθνή

Στιβ Γουίτκοφ
Πηγή: ΕΡΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν στη συνάντησή τους στην Αλάσκα την Παρασκευή σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα στο CNN ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ.

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», τόνισε ο Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι αυτές οι εγγυήσεις «αλλάζουν τα δεδομένα».

Παράλληλα είπε ότι η Ρωσία έκανε εδαφικές «παραχωρήσεις» αναφορικά με πέντε ουκρανικές επαρχίες.

«Οι Ρώσοι έκαναν ορισμένες παραχωρήσεις στις συζητήσεις (σ.σ. στη σύνοδο στην Αλάσκα) αναφορικά με τις πέντε περιοχές (της ανατολικής Ουκρανίας). Υπάρχει μια σημαντική συζήτηση για το Ντονέτσκ και τι θα συμβεί εκεί», δήλωσε ο Γουίτκοφ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
18:11 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Ουκρανικό: Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη του «Συνασπισμού των Προθύμων» – Τι συζητήθηκε πριν από τη συνάντηση με Τραμπ

Η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών και του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από τ...
17:10 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στην Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί και 8 τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς σε εστιατόριο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ ακόμη τραυματίστηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ μέσα σε ένα κ...
16:30 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Αινιγματική ανάρτηση από τον Ντόναλντ Τραμπ: «Μεγάλη πρόοδος με την Ρωσία – Μείνετε συντονισμένοι»

Μία αινιγματική ανάρτηση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγα λεπτά μετά τις κοινές δηλώσεις των Ούρσο...
16:15 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Κοινές δηλώσεις φον ντερ Λάιεν-Ζελένσκι στις Βρυξέλλες – «Η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει πάντα στην Ευρώπη» – «Δεν υπάρχει ένδειξη από τη Ρωσία ότι θα πραγματοποιηθεί η τριμερής»

«Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας για την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης που σέβεται τα ζωτικά συμ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»