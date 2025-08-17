Super League: Αναβλήθηκε κι επίσημα το Παναθηναϊκός–ΟΦΗ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Super League: Αναβλήθηκε κι επίσημα το Παναθηναϊκός–ΟΦΗ
Φωτογραφία: Intime

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος της Super League ανακοίνωσε ότι ο αγώνας Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής, αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 01.08.25 απόφασης του ΔΣ της Super League.

Ο αγώνας – που αρχικά ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή 24/8 – θα οριστεί εκ νέου από τη διοργανώτρια αρχή. Υπενθυμίζεται ότι οι «πράσινοι» κατέθεσαν αίτημα αναβολής της αναμέτρησης απέναντι στους Κρητικούς για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους ενόψει του επαναληπτικού με τη Σαμσουνσπόρ, για τα Play Off του UEFA Europa League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον τουρκικό σύλλογο την Πέμπτη (21/8, 21:00) ενώ μια εβδομάδα αργότερα ταξιδεύει για τον επαναληπτικό στην Τουρκία (28/8, 20:00).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
18:52 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Premier League: Άνετο «τρίποντο» η Νότιγχαμ Φόρεστ στην πρεμιέρα – «Λευκή» ισοπαλία με Κρίσταλ Πάλας η Τσέλσι

Άνετη νίκη με 3-1 πέτυχε η Νότιγχαμ Φόρεστ εντός έδρας απέναντι στην Μπρέντφορντ στην πρεμιέρα...
16:41 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Σίνερ εναντίον Αλκαράθ για τον τίτλο στο Σινσινάτι Open – Για τέταρτη φορά αντιμέτωποι σε τελικό

Γιανίκ Σίνερ και Κάλρος Αλκαράθ θα συναντηθούν αύριο (18/8) στον τελικό του Σινσινάτι Open. Αυ...
06:55 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Γιώργος Ντόσκας στον Realfm 97,8: Υψώσαμε ανάστημα και έτσι ήρθε το χάλκινο μετάλλιο

Υπερήφανος για τα κορίτσια του και την προσπάθεια που έκαναν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κάτω των...
05:23 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Ολυμπιακός: Συμφώνησε με την Παλμέιρας για την απόκτηση του Τάλις

Ο Τάλις, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από τη Βραζιλία, βρίσκεται πολύ κο...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»