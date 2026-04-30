Μηνύματα Μητσοτάκη εντός και εκτός κυβέρνησης – «Κλείδωσε» η ρύθμιση για επιτάχυνση δικαστικών διαδικασιών σε υποθέσεις πολιτικών προσώπων

Να βάλει «φρένο» στην ένταση που επικρατεί στο εσωτερικό της ΝΔ και «τέλος» στην αμφισβήτηση του επιτελικού κράτους, η οποία συντηρείται το τελευταίο διάστημα από ορισμένα γαλάζια στελέχη, επιχείρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο το απόγευμα της Τετάρτης.

Σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσει το κύμα εσωστρέφειας, στον απόηχο και της παρέμβασης των «5», η κυβέρνηση ποντάρει σε μια «φυγή προς τα εμπρός» μέσω μεταρρυθμίσεων και στη θετική ατζέντα, ωστόσο ο κ. Μητσοτάκης έκανε εκτενείς αναφορές στο επιτελικό κράτος, δείχνοντας πως δεν έχει καμία διάθεση να συνεχιστεί η κριτική για ένα μοντέλο που θεωρεί αδιαπραγμάτευτο πυρήνα της διακυβέρνησης της ΝΔ από το 2019.

Θέλοντας να βάλει τέλος στη συνεχιζόμενη δυσαρέσκεια αρκετών βουλευτών για τον «παραγκωνισμό» τους, ο Πρωθυπουργός διεμήνυσε πως ο ρόλος τους στις τοπικές διαβουλεύσεις παραμένει ενεργός. Η αναφορά αυτή εκλαμβάνεται ως σαφές μήνυμα προς όσους διαμαρτύρονται, υπενθυμίζοντας ότι ο δίαυλος επικοινωνίας για τα ζητήματα των νομών τους είναι ανοιχτός.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια όσων είπε στο προσυνέδριο στο Ναύπλιο, εξήγησε ότι το επιτελικό κράτος αποτελεί εργαλείο συντονισμού στη δύσκολη άσκηση της διακυβέρνησης, επισημαίνοντας πως η ενεργή συμμετοχή των βουλευτών αποτελεί απάντηση στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση του ρόλου του εκλεγμένου εκπροσώπου κάθε περιφέρειας, ενώ υπογράμμισε ότι το επιτελικό κράτος αφορά την εκτελεστική και όχι τη νομοθετική εξουσία.

«Έχουμε πια μία Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών, διότι οι ορεινοί Δήμοι το ζητούσαν αυτό και έχουν ειδικά θέματα. Έχουμε την Επιτροπή Νησιωτικότητας, και θέλω σε αυτό να τονίσω ότι σε αυτή τη διαβούλευση έχουν συμμετάσχει ενεργά και οι βουλευτές μας.

Νομίζω ότι και αυτό είναι μία απάντηση στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αναβάθμιση του ρόλου του εκλεγμένου εκπροσώπου κάθε περιφέρειας. Είναι ακριβώς εκεί που θέλουμε συμμετοχή του βουλευτή: στο πώς μπορεί να αγωνιστεί για την ανάπτυξη και την προκοπή της περιοχής του» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης στην εισήγησή του.

«Μην ξεχνάμε, μιλάμε συχνά για το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος αφορά εμάς, αφορά την εκτελεστική εξουσία, όχι την νομοθετική εξουσία. Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες οι υποχρεώσεις της Βουλής. Αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, η στενή συνεργασία μεταξύ των βουλευτών μας και της κεντρικής κυβέρνησης για την εκπόνηση αυτών των σχεδίων αποκτά μία ξεχωριστή σημασία», συμπλήρωσε.

Και σε άλλο σημείο ο πρωθυπουργός προσπάθησε να αναδείξει ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα απλά στον σχεδιασμό, αλλά και την υλοποίηση μιας πολιτικής. «Επιτελικό κράτος σημαίνει ένας κεντρικός προγραμματισμός, ο οποίος μας επιτρέπει αυτή τη σύνθετη άσκηση του να κυβερνάς μία χώρα, να μπορούμε να την κάνουμε κάπως πιο απλή, για να μπορούμε να ενημερωνόμαστε, να θέτουμε προτεραιότητες και όποτε χρειάζεται διακυβερνητικός συντονισμός, να μπορεί ο Άκης Σκέρτσος, με την ιδιότητά του, η Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης να παρεμβαίνει, όχι για να καπελώνει κανέναν, αλλά για να λύνει προβλήματα συντονισμού», επισήμανε ο Πρωθυπουργός φέρνοντας ως ενδεικτικό παράδειγμα τη στρατηγική για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

«Ξέρουμε πολύ καλά ότι για να μπορέσουμε να έχουμε συγκροτημένη στρατηγική αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων, έπρεπε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι τέσσερις υπουργοί. Κάποιος πρέπει να το κάνει αυτό. Και από τη στιγμή που είναι κεντρική πολιτική προτεραιότητα, η ευθύνη εκ των πραγμάτων περνάει σε αυτό το οποίο αποκαλούμε “επιτελικό κράτος”.

Άρα, ούτε πρέπει να το δαιμονοποιούμε ούτε πρέπει να το θεοποιούμε. Είναι ένας τρόπος διαχείρισης και διοίκησης. Δεν υπάρχει σοβαρή χώρα στον κόσμο η οποία να μην έχει ένα ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η αναφορά στην τοξικότητα

Ταυτόχρονα, στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι διολισθαίνει, δυστυχώς, «σε ακραία συνθήματα, σε μια απεχθή ρητορική η οποία είναι μάλλον δανεισμένη από τον υπόκοσμο του διαδικτύου και σίγουρα δεν τιμά κόμματα τα οποία είναι κοινοβουλευτικά» και τονίζοντας ότι η ΝΔ δεν θα παρασυρθεί στον βούρκο της τοξικότητας.

Σημειώνεται ότι σχετική αναφορά στην ανάγκη ταυτοποίησης των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα είχε κάνει πριν από λίγες μέρες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Καλό είναι κάποια στιγμή να δούμε και εμείς, ως πολιτικοί, πώς προστατευόμαστε από την ανώνυμη χυδαία τοξικότητα του διαδικτύου, όταν αναζητούμε ενδεχομένως να κινηθούμε ποινικά, στην περίπτωση που το κρίνουμε, κατά ιστοσελίδων ή φερόμενων λογαριασμών και πέφτουμε σε ένα τείχος, γιατί δεν μπορεί κανείς να εντοπίσει ποιος πραγματικά είναι πίσω από αυτούς τους λογαριασμούς» τόνισε ο Πρωθυπουργός και απευθυνόμενος στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, προανήγγειλε σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, παρότι το θέμα δεν ήταν στην ατζέντα του Υπουργικού.

«Αυτό είναι κάτι, κ. Υπουργέ, το οποίο πρέπει να το δούμε… Ο στόχος μας είναι να θωρακίσουμε το αγαθό της ελεύθερης έκφρασης, ενώ βέβαια, θα εξακολουθήσουν να ενισχύουν, όπως είπα, τα νομικά αντίβαρα εναντίον της κατασυκοφάντησης οποιουδήποτε» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Οι πολιτικοί θα ελέγχονται εντός 4 μηνών

Πίσω από τις κλειστές πόρτες του Υπουργικού Συμβουλίου ο κ. Μητσοτάκης προέτρεψε τους υπουργούς να δίνουν έμφαση στις δημόσιες παρεμβάσεις τους στο θέμα της μείωσης του δημοσίου χρέους, ενώ, σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα» ζήτησε να έρθει στη βουλή το συντομότερο δυνατό η νομοθετική πρωτοβουλία που έχει προαναγγελθεί για επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών που αφορούν σε υποθέσεις πολιτικών προσώπων, με αφορμή τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι νέες ρυθμίσεις κλείδωσαν και αναμένεται να ψηφιστούν είτε την ερχόμενη είτε τη μεθεπόμενη εβδομάδα (στο πρώτο 15ήμερο του Μαΐου), προβλέποντας έρευνες – εξπρές και «απλοποιημένη διαδικασία» για ταχύτερη εκκαθάριση των υποθέσεων. Σχετική διάταξη για τις υποθέσεις πολιτικών προσώπων υπήρχε στον Νόμο 4022 του 2011, αλλά καταργήθηκε προ των εκλογών το 2019, με την κυβέρνηση να δρομολογεί σημειακές αλλαγές στο πλαίσιο που αφορά το δικονομικό δίκαιο και άρα θα έχει αναδρομική ισχύ, καλύπτοντας τους 13 βουλευτές, το όνομα των οποίων περιλαμβάνεται στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και για τους οποίους ψηφίστηκε η άρση ασυλίας.

Η ρύθμιση θα κινείται σε τρεις άξονες: Πρώτον, για κακουργήματα αναλαμβάνει υποχρεωτικά εφέτης ανακριτής. Δεύτερον, ο εφέτης ανακριτής θα έχει μπροστά του διερεύνηση τεσσάρων μηνών και εφόσον υπάρχει παραπομπή θα πρέπει να ορίζεται δικάσιμος μέσα σε δύο μήνες. Τρίτον, για τα πλημμελήματα σχεδιάζεται επίσης ορισμός δικασίμου σε δύο μήνες.