Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προσυνέδριο της ΝΔ: Τα 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς το επιτελικό κράτος

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετείχε σε δημόσια συζήτηση με θέμα «Σύγχρονο Κράτος για όλους», στο πλαίσιο του Προσυνεδρίου του κόμματος που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ναυπλίου.

Στην τοποθέτησή του ο Πρωθυπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «πήραμε 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης επ’ ωφελεία των Ελλήνων πολιτών», για να προσθέσει ότι «τα χρήματα αυτά δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος και σφιχτό συντονισμό».

Επισήμανε επίσης ότι «η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μας επέτρεψε μεγάλα πλεονάσματα για να συζητούμε πόσα χρήματα θα επιστρέψουμε στην κοινωνία και ταυτόχρονα να μπορούμε να μειώνουμε το δημόσιο χρέος της χώρας, το βάρος που καλούμαστε να πληρώσουμε εμείς και τα παιδιά μας, με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία της οποιασδήποτε οικονομίας στον κόσμο».

«Στο τέλος αυτού του χρόνου η Ελλάδα δεν θα έχει το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση» συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Επιτελικό κράτος σημαίνει ότι αν κολλήσει για οποιοδήποτε το έργο που γίνεται στα Δερβενάκια, θα βαρέσει κάπου ένα καμπανάκι, κάποιος θα ασχοληθεί, κάποιος θα πει τι συμβαίνει. Επιτελικό κράτος σημαίνει να κάνουμε Υπουργικό Συμβούλιο κάθε μήνα απαρέγκλιτα, να έχουμε στοχοθεσία στην αρχή του χρόνου και να λέμε αυτά θέλουμε να πετύχουμε αυτό το χρόνο, σημαίνει να λέμε αυτός είναι ο προγραμματισμός των προσλήψεων, σημαίνει ένας κεντρικός προγραμματισμός που μας επιτρέπει αυτή τη σύνθετη άσκηση να την κάνουμε κάπως πιο απλή και όταν χρειάζεται διακυβερνητικός συντονισμός να μπορεί ο ‘Ακης ο Σκέρτσος, η Γραμματεία της κυβέρνησης να παρεμβαίνει όχι για να καπελώνει αλλά για να λύνει προβλήματα συντονισμού. Ούτε πρέπει να το δαιμονοποιούμε, ούτε να το θεοποιούμε. Είναι τρόπος διαχείρισης και διοίκησης. Δεν υπάρχει σοβαρή χώρα στον κόσμο που δεν έχει ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης με δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι υλοποιούν πολιτικές. Το ταμείο ανάκαμψης έχει ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα. Τους επόμενους μήνες θα εγκαινιαστούν πολλά έργα. Αυτός είναι ένας τρόπος διοίκησης που τελικά φέρνει κοντά στην τεχνοκρατική με την πολιτική αντίληψη. Όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ τεχνοκρατών οι οποίοι διορίζονται και πολιτικών οι οποίοι εκλέγονται δεν αντιλαμβάνονται ότι η ΝΔ είμαστε μια ομάδα και ένα ανοικτό κοινοβουλευτικό κόμμα, τιμούμε την ΚΟ, τιμούμε τους βουλευτές μας, ζητούμε από τους βουλευτές μας να μας ζητούν να γινόμαστε καλύτεροι, κάνουμε ΚΟ, η επόμενη θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, τα συζητούμε ανοικτά, είμαστε μια οικογένεια, τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τειχών, και για αυτό προχωράμε μπροστά, είμαστε η κυρίαρχη πολιτική δύναμη και θα κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές».