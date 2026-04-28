Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Από μίνι μάρκετ έκλεισε ο 89χρονος το ραντεβού με το ταξί που τον μετέφερε στον ΕΦΚΑ – «Δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα»

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

89χρονος ψιλικατζίδικο

Σχεδιασμένες φαίνεται πως ήταν οι κινήσεις του 89χρονου, ο οποίος άνοιξε πυρ και τραυμάτισε πέντε άτομα, στις ένοπλες επιθέσεις σήμερα το πρωί, Τρίτη 28 Απριλίου, στον ΕΦΚΑ και το Εφετείο Αθήνας.

Ο ηλικιωμένος, που συνελήφθη τελικά σήμερα το απόγευμα στην Πάτρα, καταγράφηκε σε βίντεο να τηλεφωνεί από μίνι μάρκετ, χθες το βράδυ, ώστε να κλείσει το ραντεβού με το ταξί, που τον μετέφερε σήμερα το πρωί στον ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το mega, ο 89χρονος πήγε το βράδυ της Δευτέρας στο μίνι μάρκετ που βρίσκεται κοντά στο σπίτι της ανιψιάς του, όπου διέμενε, στα Πατήσια, και ζήτησε να χρησιμοποιήσει το σταθερό τηλέφωνο ώστε να καλέσει ένα ταξί προκειμένου να τον παραλάβει σήμερα το πρωί και να τον μεταφέρει στον ΕΦΚΑ.

«Δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα, ήταν κύριος»

Η κυρία Μαρία γνωρίζει πολλά χρόνια τον 89χρονο ως πελάτη. Μιλώντας στην εκπομπή LiveNews, είπε πως «ο κύριος δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα, να ενοχλήσει τον κόσμο. Ήταν κύριος, ερχόταν εδώ, ψώνιζε κανονικά».

Σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με την σύνταξή του, είπε: «Μου είχε πει κάποια στιγμή, πριν από πολλά χρόνια, ότι του είχαν φάει πάρα πολλά από το κράτος και θα το πληρώσουν».

«Είπα, μεγάλος άνθρωπος είναι, ό,τι θέλει λέει. Δεν έδωσα βάση», πρόσθεσε η ίδια.

Δείτε το βίντεο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

