Υπουργικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει αύριο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Τα θέματα της ατζέντας

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Πολιτική

υπουργικό συμβούλιο

Αύριο Τετάρτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στις 10 το πρωί με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 16:00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

  • Παρουσίαση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη της εθνικής στρατηγικής για τον περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό,
  • Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα των νομοθετικών πρωτοβουλιών υπουργείου Δικαιοσύνης: α) Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων και Ψηφιακών Υποδομών, β) Μέτρα για την προστασία των προσώπων που προβαίνουν σε ενέργειες συμμετοχής του κοινού από στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1069,
  • Παρουσίαση από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικής Δημιουργίας,
  • Εισήγηση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για την έκδοση πράξης υπουργικού συμβουλίου περί χαρακτηρισμού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 ως υπόθεσης ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας και περί εφαρμογής του άρθρου 11 του ν. 5293/2026 περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και περί παραίτησης από ασκηθέντα ένδικα μέσα,
  • Παρουσίαση από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με την εξέλιξη της οπτικοακουστικής δημιουργικής οικονομίας στην Ελλάδα,
  • Εισήγηση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την έγκριση της απολογιστικής έκθεσης των πεπραγμένων του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το έτος 2025.

Γιατί παραμιλάμε στον ύπνο μας; Πότε πρέπει να δούμε γιατρό

1ο Εθνικό Forum για τη Νόσο Πάρκινσον: Στο επίκεντρο η εθνική στρατηγική και η ποιότητα ζωής των ασθενών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί να ανέλθει ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός στο 1,27% του ΑΕΠ της ΕΕ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Αποζημιώσεις 22,7 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Apple: 6 ρυθμίσεις του macOS για να κάνετε ακόμη πιο αποδοτικό τον υπολογιστή σας
περισσότερα
21:31 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Σκέρτσος στο Προσυνέδριο της ΝΔ: «Το επιτελικό κράτος λειτουργεί ως ομάδα, όχι ως σύνολο φέουδων – Ο αντίπαλος δεν είναι εσωτερικός» – Η απάντηση στις «γαλάζιες» γκρίνιες

Το σύγχρονο κράτος βρέθηκε στο επίκεντρο του 5ου προσυνεδριακού διαλόγου της ΝΔ, που πραγματοπ...
21:10 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προσυνέδριο της ΝΔ: Τα 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς το επιτελικό κράτος

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετείχε σε δημόσια σ...
20:46 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον εμίρη του Κατάρ αύριο στην Αθήνα – Η Ελλάδα αναδεικνύει τον ρόλο της ως δύναμη σταθερότητας

Την Αθήνα θα επισκεφθεί, την Τετάρτη 29 Απριλίου, ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ ...
20:05 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Εισήγηση Πιερρακάκη-Κυρανάκη για Τέμπη: Το Δημόσιο παραιτείται από προσφυγές για αποζημιώσεις των οικογενειών των θυμάτων

Την έκδοση πράξης υπουργικού συμβουλίου περί χαρακτηρισμού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς