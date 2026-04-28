Σοκ στην Ινδία: Δεν είχε πιστοποιητικό θανάτου και πήγε το πτώμα της αδελφής του σε τράπεζα για να αποδείξει ότι είναι νεκρή – ΒΙΝΤΕΟ

Άνδρας από αγροτική περιοχή της Ινδίας προχώρησε σε μία αδιανόητη πράξη, καθώς δεν μπορούσε να λάβει πιστοποιητικό θανάτου της αδελφής του. Ξέθαψε τα λείψανά της και τα μετέφερε σε ένα τραπεζικό υποκατάστημα, για να αποδείξει ότι είναι νεκρή. Η είδηση έγινε γνωστή σήμερα Τρίτη από την Overseas Bank.

Ο Τζίτου Μούντα, μέλος μιας φυλής στο κρατίδιο Οντίσα, στην ανατολική Ινδία, πήγε τη Δευτέρα στην τράπεζα για να κάνει ανάληψη των χρημάτων που υπήρχαν στον λογαριασμό της νεκρής αδελφής του. Εκεί όμως τον ενημέρωσαν ότι δεν είναι δυνατή η ανάληψη «από τρίτο πρόσωπο, χωρίς επαρκείς αποδείξεις».

Οργισμένος, αφού του αρνήθηκαν τα χρήματα με το πρόσχημα ότι δεν είχε πιστοποιητικό θανάτου, ο Μούντα επέστρεψε λίγο αργότερα στο υποκατάστημα «μαζί με τα λείψανα της αδελφής του, που είχε ταφεί μερικές ημέρες νωρίτερα».

Πλάνα που μετέδωσαν ινδικά τηλεοπτικά κανάλια τον δείχνουν να μεταφέρει στον ώμο του κάτι που μοιάζει με πτώμα, εν μέρει τυλιγμένο σε έναν σάκο από πλαστικό.

«Δημιουργήθηκε αλγεινή κατάσταση για τους κατοίκους της περιοχής», ανέφερε η τράπεζα, επιμένοντας ότι το συμβάν οφείλεται στην «έλλειψη ενσυναίσθησης» και την άρνηση του άνδρα να ακολουθήσει τις πρέπουσες διαδικασίες. «Το αίτημά του θα το διαχειριστούμε κατά προτεραιότητα, μόλις εμφανίσει το πιστοποιητικό θανάτου».

Οι δηλώσεις γέννησης και θανάτου είναι υποχρεωτικές στην Ινδία, όμως τα έγγραφα δεν είναι πάντα εύκολο να εκδοθούν, ιδίως στις αγροτικές ζώνες, με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να στερούνται πιστοποιητικών.