Σκιάθος: Βίντεο από την στιγμή που ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ ταρακουνά το νησί

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Σεισμός, Σκιάθος

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή της ισχυρής δόνησης που σημειώθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 στη Σκιάθο, αποτυπώνοντας την ένταση του σεισμού που προκάλεσε ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες.

Στο οπτικό υλικό, το οποίο παρουσίασε το skiathosvoice.gr, η δόνηση γίνεται άμεσα αισθητή. Αντικείμενα τρέμουν και πέφτουν στο έδαφος, ενώ το βίντεο καταγράφει τις πρώτες στιγμές μετά το χτύπημα του σεισμού στο νησί.

Ο σεισμός, μεγέθους 4,9 Ρίχτερ, είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα δυτικά της Σκιάθου και εστιακό βάθος 14,1 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Μετά την κύρια δόνηση ακολούθησε έντονη μετασεισμική δραστηριότητα. Οι σεισμογράφοι κατέγραψαν περισσότερες από 20 δονήσεις μέσα σε περίπου δύο ώρες, μεταξύ των οποίων σεισμοί μεγέθους 4,7, 3,3 και 3,2 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, οι αρχές δεν έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής σοβαρές ζημιές ή τραυματισμούς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή και παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

