Λέκκας στο enikos.gr για τους σεισμούς στη Σκιάθο: Η περιοχή έχει δώσει και 5,8 Ρίχτερ το 1989

Συντάκτης Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Σκιάθος

Η ακολουθία των σεισμών στην περιοχή της Σκιάθου παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές και τους σεισμολόγους, καθώς, όπως επισημαίνει ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, το φαινόμενο είναι σε διέγερση.

«Είναι μία σεισμική ακολουθία που ενεργοποίησε το ρήγμα, βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά. Πάνω σε αυτό καταγράφονται οι περισσότερες δονήσεις. Οριοθετεί τη βόρεια ακτογραμμή της Σκιάθου. Είναι γνωστό ρήγμα, έχει χαρτογραφηθεί πρόσφατα.

Το θετικό είναι ότι δεν έχουμε ζημιές, μόνο πολύ μικρές κατολισθήσεις στη βόρεια πλευρά. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο.

Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις αρχές και τον δήμαρχο και παρακολουθούμε την εξέλιξη».

Η περιοχή έχει δώσει 5,8 Ρίχτερ

Ωστόσο, η περιοχή έχει ιστορικό και αρκετά μεγαλύτερων σεισμών, καθώς το 1989 σημειώθηκε σεισμός 5,8 Ρίχτερ.

Η ακολουθία, σημειώνει ο κ. Λέκκας, «μπορεί να σταματήσει αύριο μπορεί και σε δύο, τρεις ημέρες. Δεν είμαι ανήσυχος. Είναι πολλές δονήσεις μαζεμένες μέσα σε ένα δίωρο, εάν δείτε. Το φαινόμενο πάντως είναι σε διέγερση».

Υπενθυμίζεται πως σήμερα Τρίτη σημειώθηκαν δύο σεισμοί στην περιοχή, ένας 4,8 Ρίχτερ και νωρίτερα ένας 4,7. Στην πρώτη περίπτωση το εστιακό βάθος ήταν στα δέκα χιλιόμετρα, στη δεύτερη στα 13,1 χλμ.

Επιπλέον, σεισμική δόνηση της τάξης των 3,9 Ρίχτερ καταγράφηκε και στην περιοχή της Σίφνου.

