Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας: Διευθύντρια δημοτικού σχολείου έπεσε στο κενό – «Περνούσε πολύ δύσκολα, δεχόταν πιέσεις», λέει ο σύζυγός της

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ
Φωτογραφία αρχείου

Σοκ και βαθιά θλίψη προκαλεί ο θάνατος διευθύντριας δημοτικού σχολείου στο κέντρο της Αθήνας. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της νωρίς το πρωί της Τρίτης 28/4, ενώ οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η έντονη ψυχολογική πίεση που, σύμφωνα με μαρτυρίες, φέρεται να δεχόταν το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα έπεσε από την ταράτσα κτιρίου και ο θάνατός της ήταν ακαριαίος. Αρχικά επικράτησε σύγχυση για την κατάσταση της υγείας της, ωστόσο στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι δεν μεταφέρθηκε για νοσηλεία, καθώς είχε ήδη καταλήξει.

Οι αναφορές για bullying

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση έδωσαν οι μαρτυρίες των συγγενών της. Ο ανιψιός της, Χαράλαμπος, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά: «Από ό,τι μάθαμε και από τον θείο και από άλλους στη γειτονιά, κάτι σαν bullying γινόταν στη διευθύντρια. Περαιτέρω δεν ξέρουμε, θα ψαχτούν όλα και θα μάθουμε πιο αναλυτικά». Σε άλλο σημείο, πρόσθεσε: «Έτσι όπως μας είπαν, έγινε το πρωί και ήταν μάλλον ακαριαίος ο θάνατος».

Παράλληλα, πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο σύζυγός της είχε επισημάνει στις Αρχές πως η ίδια βρισκόταν υπό έντονη πίεση λόγω της επαγγελματικής της καθημερινότητας. Το ενδεχόμενο ενός τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος εξετάζεται σοβαρά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί αν οι πιέσεις προέρχονταν από συναδέλφους, γονείς ή άλλους παράγοντες της σχολικής κοινότητας.

Η συγκλονιστική περιγραφή του συζύγου της

Ο σύζυγός της, μιλώντας στην εκπομπή, περιέγραψε με σπαρακτικό τρόπο όσα, όπως υποστηρίζει, βίωνε η γυναίκα το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες.

«Είναι δύσκολη στιγμή. Τελευταία κουβέντα που είχαμε είναι ότι θα την πάνε στον Εισαγγελέα. Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της. Δεχόταν πίεση από δασκάλους και τον σύλλογο γονέων. Κανείς δεν ήταν με το μέρος της, ήταν όλοι εναντίον της. Δεν έλεγε παραπάνω… […] Ξύπνησα το πρωί και την είδα στον δρόμο. Απέπνευσε με τη μία, μέχρι να την πάει το ασθενοφόρο. Έχουμε δύο κοριτσάκια. Θα τους κυνηγήσω ποινικά, δε θα σταματήσω εδώ. Χρόνια το βίωνε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι Αρχές συλλέγουν καταθέσεις και εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη σε δομές Υγείας σε Μεγαλόπολη και Τρίπολη

DEMO ΑΒΕΕ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής αυτονομίας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κάτω από τα επίπεδα των 2.220 μονάδων ο Γενικός Δείκτης

Εφορία: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις

Τα 4 ζώδια που πρέπει να σταματήσουν να ζουν μόνο στο «τώρα»

NASA: Απενεργοποίησε ακόμη ένα σύστημα του Voyager 1 για να παρατείνει την αποστολή του στο Διάστημα
περισσότερα
MUST READ

