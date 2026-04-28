Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος για υποκλοπές: Οι ακραίοι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο και καλλιεργούν κλίμα απαξίωσης της Δικαιοσύνης

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

δικαστήριο

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος μετά το χθεσινό πρακτικό του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα με το οποίο αποφάνθηκε ότι δεν θα πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών που είχε θέσει ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αχιλλέας Ζήσης. Στην ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι  «η διατύπωση ακραίων χαρακτηρισμών, η υιοθέτηση ατεκμηρίωτων αιτιάσεων περί δήθεν ”θεσμικής εκτροπής”, ”ενταφιασμού δικογραφιών”, ”δικαστικού πραξικοπήματος”, ”ώρας μηδέν για την ελληνική Δικαιοσύνη” δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο ούτε στην ουσιαστική θεσμική λογοδοσία».

«Η κριτική στις δικαστικές αποφάσεις και ενέργειες είναι θεμιτή σε μια δημοκρατική Πολιτεία. Η κριτική αυτή, όμως, πρέπει να έχει μέτρο και επιχειρήματα και οφείλει να ασκείται με νηφαλιότητα, θεσμική υπευθυνότητα και σεβασμό προς τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, χωρίς γενικεύσεις, απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς ή δημόσιες παρεμβάσεις που επιχειρούν να προκαταλάβουν ή να υποκαταστήσουν τη δικαστική κρίση. Οι Έλληνες εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί ασκούν τα καθήκοντά τους με βάση το Σύνταγμα, τους νόμους και τη συνείδησή τους και θα συνεχίσουν να το πράττουν, απαλλαγμένοι από κάθε εξωτερική πίεση ή επιρροή» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

«Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία την ένταση του δημόσιου λόγου που αναπτύσσεται το τελευταίο χρονικό διάστημα αναφορικά με πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις σε υπόθεση μείζονος δημοσίου ενδιαφέροντος, ιδίως μετά από δημόσιες τοποθετήσεις που αμφισβητούν ευθέως τη θεσμική λειτουργία εισαγγελικών αρχών και, ειδικότερα, της ηγεσίας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στην υπόθεση των υποκλοπών.

Η διατύπωση ακραίων χαρακτηρισμών, η υιοθέτηση ατεκμηρίωτων αιτιάσεων περί δήθεν «θεσμικής εκτροπής», «ενταφιασμού δικογραφιών», «δικαστικού πραξικοπήματος», «ώρας μηδέν για την ελληνική δικαιοσύνη» ή άλλων παρόμοιων εκφράσεων, καθώς και η απόδοση σκοπιμοτήτων σε εισαγγελικούς λειτουργούς, δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο ούτε στην ουσιαστική θεσμική λογοδοσία. Αντιθέτως, καλλιεργούν κλίμα απαξίωσης της Δικαιοσύνης και κλονίζουν αδικαιολόγητα την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς του κράτους δικαίου.

Η κριτική στις δικαστικές αποφάσεις και ενέργειες είναι θεμιτή σε μια δημοκρατική Πολιτεία. Η κριτική αυτή, όμως, πρέπει να έχει μέτρο και επιχειρήματα και οφείλει να ασκείται με νηφαλιότητα, θεσμική υπευθυνότητα και σεβασμό προς τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, χωρίς γενικεύσεις, απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς ή δημόσιες παρεμβάσεις που επιχειρούν να προκαταλάβουν ή να υποκαταστήσουν τη δικαστική κρίση.

Οι Έλληνες εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί ασκούν τα καθήκοντά τους με βάση το Σύνταγμα, τους νόμους και τη συνείδησή τους και θα συνεχίσουν να το πράττουν, απαλλαγμένοι από κάθε εξωτερική πίεση ή επιρροή.

Η προστασία της Δικαιοσύνης ως ακρογωνιαίου λίθου του κράτους δικαίου αποτελεί συλλογική ευθύνη όλων. Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καλεί όλους τους θεσμικούς και δημόσιους παράγοντες να επιδεικνύουν την απαιτούμενη αυτοσυγκράτηση, ώστε ο δημόσιος λόγος να μην μετατρέπεται σε παράγοντα αποσταθεροποίησης της θεσμικής εμπιστοσύνης των πολιτών.

Όπως είχε επισημάνει ο Ρωμαίος ρήτορας, πολιτικός, νομικός και φιλόσοφος Κικέρων, ”Legum servi sumus ut liberi esse possimus” (”Είμαστε υπηρέτες των νόμων, ώστε να μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι”). Η θεσμική εμπιστοσύνη, ο σεβασμός στους δημοκρατικούς θεσμούς και η υπεύθυνη δημόσια στάση αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διαφύλαξη του κράτους δικαίου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

