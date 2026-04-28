Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Ο 89χρονος σχεδίαζε επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο

Οι Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν στην Πάτρα τον 89χρονο, ο οποίος εισέβαλε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στη συνέχεια στo Εφετείο Αθηνών, όπου άρχισε να πυροβολεί με καραμπίνα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει πέντε ανθρώπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος έφυγε με ταξί από την Αθήνα και μετέβη στην Πάτρα, όπου οι αστυνομικοί τον εντόπισαν έξω από κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Οι Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του μέσω του οδηγού ταξί που τον μετέφερε.

Σχεδίαζε επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο

Όπως μεταδόθηκε από την εκπομπή του Mega «Live News», ο 89χρονος ετοιμαζόταν να φύγει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα να ταξιδέψει με φέρι μποτ προς την Ιταλία. Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του και στην Πάτρα, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε κάποια από τα σημειώματα που άφησε πίσω του έγραφε ότι σχεδίαζε να κάνει επίθεση στο Στρασβούργο και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η στιγμή της σύλληψης του 89χρονου

Φωτογραφία από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου ήρθε στο φως της δημοσιότητας, μέσω της εκπομπής «LiveNews». Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 89χρονος συνελήφθη έξω από το ξενοδοχείο σε κεντρικό σημείο της Πάτρας.