Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Ο 89χρονος σχεδίαζε επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Εφετείο, επίθεση, πυροβολισμοί

Οι Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν στην Πάτρα τον 89χρονο, ο οποίος εισέβαλε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στη συνέχεια στo Εφετείο Αθηνών, όπου άρχισε να πυροβολεί με καραμπίνα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει πέντε ανθρώπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος έφυγε με ταξί από την Αθήνα και μετέβη στην Πάτρα, όπου οι αστυνομικοί τον εντόπισαν έξω από κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Οι Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του μέσω του οδηγού ταξί που τον μετέφερε.

Σχεδίαζε επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο

Όπως μεταδόθηκε από την εκπομπή του Mega «Live News», ο 89χρονος ετοιμαζόταν να φύγει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα να ταξιδέψει με φέρι μποτ προς την Ιταλία. Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του και στην Πάτρα, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε κάποια από τα σημειώματα που άφησε πίσω του έγραφε ότι σχεδίαζε να κάνει επίθεση στο Στρασβούργο και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η στιγμή της σύλληψης του 89χρονου

Φωτογραφία από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου ήρθε στο φως της δημοσιότητας, μέσω της εκπομπής «LiveNews». Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 89χρονος συνελήφθη έξω από το ξενοδοχείο σε κεντρικό σημείο της Πάτρας.

1ο Εθνικό Forum για τη Νόσο Πάρκινσον: Στο επίκεντρο η εθνική στρατηγική και η ποιότητα ζωής των ασθενών

Επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη σε δομές Υγείας σε Μεγαλόπολη και Τρίπολη

Το Marketing Club Greece «έσπασε» τους κανόνες του marketing στη Θεσσαλονίκη

Ελβετικό φράγκο: Σε κινητοποιήσεις προχωρούν αύριο οι δανειολήπτες – Τι ζητούν

Τα 4 ζώδια που πρέπει να σταματήσουν να ζουν μόνο στο «τώρα»

NASA: Απενεργοποίησε ακόμη ένα σύστημα του Voyager 1 για να παρατείνει την αποστολή του στο Διάστημα
περισσότερα
18:51 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Κρήτη: Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 5χρονο παιδί που τραυματίστηκε σε πισίνα ξενοδοχείου – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο, στην Κρήτη τραυματίστηκε ένα 5χρονο παιδί, το οποίο μεταφ...
18:27 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Θρίλερ στην Καλαμάτα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε στάβλο – Φέρει τραύμα από όπλο στο κεφάλι

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεσσηνία, μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα σε στάβλο σ...
18:19 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ – Εφετείο: «Στην Ελλάδα μου φέρθηκαν σαν αδέσποτο σκυλί, θα πάω και θα τους δαγκώσω» – Η επιστολή του 89χρονου

Επιστολή στις εφημερίδες είχε αποστείλει ο 89χρονος που τραυμάτισε 5 άτομα με την καραμπίνα το...
18:10 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Κορινθία: Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στο Ζευγολατιό – Βίντεο

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κορινθία. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς