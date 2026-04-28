Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: «Ο 89χρονος είχε απειλήσει εισαγγελέα πριν από 8 χρόνια, νοσηλεύτηκε για 23 ημέρες» – Τι λέει στο enikos.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Για 23 ημέρες είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, στο Δαφνί ο 89χρονος που σήμερα «έσπειρε τον τρόμο» στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στα δικαστήρια στη Λουκάρεως, ενώ κυκλοφορούσε ανενόχλητος με την καραμπίνα του.

Της Εύης Κατσώλη

Όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος στο enikos.gr, στις 7 Νοεμβρίου 2018 ο ηλικιωμένος είχε πάει στο γραφείο εισαγγελέως και την απείλησε. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, είχε αφήσει πάνω στο γραφείο της φάκελο με φυσίγγια.

Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, κινητοποιήθηκαν οι Αρχές και με εισαγγελική εντολή εισήχθη στην Ψυχιατρική Κλινική.

Στις συνεδρίες που έκανε με τον γιατρό που τον παρακολουθούσε, υποστήριξε ότι «θέλω να κάνω κακό γιατί δεν μου βγάζουν τη σύνταξη». Περιέγραψε ότι είχε ένσημα, καθώς είχε δουλέψει σε Αμερική και Γερμανία και ότι στην Ελλάδα δεν του τα αναγνωρίζουν. Μάλιστα είχε εργαστεί σε εργοστάσιο με πυρίτιδα, γεγονός που εξηγεί και το ότι γνωρίζει καλά από όπλα.

Στον γιατρό τότε είχε αποκαλύψει, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, ότι στο σπίτι του είχε πολλά όπλα και όταν πήρε εξιτήριο από την κλινική ο γιατρός αμέσως ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πράγματι τα όπλα κατασχέθηκαν.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ είπε ακόμη ότι όταν βγήκε από την κλινική, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν γνωρίζει κανείς για πόσο χρονικό διάστημα την έπαιρνε κανονικά, αν την διέκοψε στη συνέχεια και αν υπήρξαν ειδικοί της Ψυχικής Υγείας από Κοινωνικές Υπηρεσίες που τον παρακολουθούσαν.

«Ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ έχει 50 φυσίγγια στο πόδι»

«Είναι δυνατόν να βλέπουν έναν άνθρωπο να κυκλοφορεί με καπαρντίνα με τόση ζέστη έξω και να μην τον σταματά κανείς;» αναρωτήθηκε ο κ. Γιαννάκος.

Περιγράφοντας το σκηνικό τρόμου στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ είπε ότι «ο 89χρονος πήγε το πρωί στο Τμήμα Μητρώου, όπου υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι στο γκισέ. Οι εργαζόμενοι είναι συνηθισμένοι γενικά σε διαπληκτισμούς που μπορεί να υπάρχουν με ασφαλισμένους για θέματα συνταξιοδοτικά, ωστόσο κανείς δεν περίμενε να φτάσει κάποιος σε αυτό το σημείο, όπως έγινε με τον 89χρονο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο ηλικιωμένος έφτασε στον ΕΦΚΑ, αρχικά φάνηκε να το μετανιώνει καθώς βγήκε από την πόρτα εξόδου και λίγα λεπτά μετά ξαναμπήκε με την καραμπίνα και έγινε ό, τι έγινε. Αν δεν προειδοποιούσε και δεν φώναζε “πέστε όλοι κάτω”, δεν ξέρουμε τι θα είχε συμβεί».

Ο κ. Γιαννάκος είπε ότι και οι 5 τραυματίες – ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ και οι 4 γυναίκες από τα δικαστήρια – είναι καλά στην υγεία τους, αν και «ο υπάλληλος έχει 50 φυσίγγια στο πόδι του και συγκεκριμένα στο ύψος της πτέρνας, τα οποία θα μείνουν μέσα, καθώς αν αφαιρεθούν, θα καταστραφεί το πόδι του».

Συνελήφθη στην Πάτρα ο 89χρονος με γεμάτο 38άρι περίστροφο

Έπειτα από 6 ώρες που όλοι τον αναζητούσαν ο 89χρονος συνελήφθη στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο δίπλα στα ΚΤΕΛ, στην Πάτρα. Όταν συνελήφθη, σύμφωνα με πηγές, έφερε ένα 38άρι περίστροφο, το οποίο ήταν γεμάτο. Ο 89χρονος φέρεται να μετακινήθηκε με ταξί από την Αθήνα μέχρι την Πάτρα.

Ο 89χρονος, ο οποίος φέρεται ως μόνιμος κάτοικος Καλαμάτας, φιλοξενείτο στο σπίτι ανιψιάς του στα Πατήσια, απ’ όπου πήρε σήμερα το πρωί ταξί για να μεταβεί στον ΕΦΚΑ, στον Κεραμεικό.

Πριν τον εντοπίσουν στην Πάτρα, οι αστυνομικοί είχαν κάνει έρευνες στο σπίτι της ανιψιάς του, στα Πατήσια, αλλά και στο σπίτι του στην Καλαμάτα προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία, που μπορεί να τους βοηθούσαν στον εντοπισμό του. Παράλληλα, πραγματοποίησαν έρευνες σε λεωφορεία αστικά και του ΚΤΕΛ και όλα τα Μέσα Μεταφοράς, σε συνεργασία με τις εταιρείες, αναζητώντας τα ίχνη του.

Το χρονικό των δύο επιθέσεων

Το θρίλερ ξεκίνησε στις 10:30 το πρωί της Τρίτης (28/4) από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Ο 89χρονος μετέβη με ταξί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, κρύβοντας μία καραμπίνα κάτω από την καμπαρντίνα που φορούσε. Εισέβαλε στο κτίριο και ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, όπου πυροβόλησε με αποτέλεσμα τα σκάγια να χτυπήσουν στα πόδια έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έκαναν τουρνικέ στον τραυματία, προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον «Ερυθρό Σταυρό».

Στη συνέχεια ο δράστης έφυγε από τα γραφεία του ΕΦΚΑ και μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο στην οδό Λουκάρεως. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν πήρε ταξί ή χρησιμοποίησε το μετρό. Εκεί, εισέβαλε στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου μπήκε σε γραφείο και πυροβόλησε και πάλι χαμηλά, με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τρεις γυναίκες και πάλι στα πόδια, ενώ ακόμα μια δικαστική υπάλληλος διακομίστηκε μαζί τους στο νοσοκομείο, λόγω ισχυρού σοκ.

Κάποιοι άλλοι υπάλληλοι επιχείρησαν να ακολουθήσουν τον ηλικιωμένο, αλλά φοβήθηκαν μήπως έχει και άλλο όπλο και σταμάτησαν.

Οι τρεις φάκελοι και η σύνταξη

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 89χρονος φεύγοντας από το Δικαστικό Μέγαρο άφησε τρεις φακέλους, λέγοντας ότι εκεί υπήρχαν όλα όσα τού όπλισαν το χέρι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι φάκελοι περιέχουν σημειώματα που αναφέρουν διάφορα, σχετικά με το γεγονός ότι ο 89χρονος δεν κατάφερε να πάρει ποτέ σύνταξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, του έλειπαν περίπου 300 ένσημα προκειμένου να βγάλει σύνταξη.