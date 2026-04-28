Καιρός: Πρόβλεψη Τσατραφύλλια για «θερμοκρασιακό σοκ» την Πρωτομαγιά – Η ανάρτηση για την ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία

Ψυχρή εισβολή καταφτάνει από την Ουκρανία στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha, Γιώργο Τσατραφύλλια, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook, κάνει λόγο για καιρική ανατροπή με βροχές, θυελλώδεις βοριάδες, κρύο ακόμη και χιόνια.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

“Θερμοκρασιακό σοκ φέρνει ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία…”

Καλησπέρα!

Συνεχίζονται οι ανοιξιάτικες συνθήκες στη χώρα μας με τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα και τις μεσημεριανές μπόρες να κάνουν την εμφανισής στα ορεινά.

Οδεύοντας όμως προς το τριήμερο της πρωτομαγιάς έρχεται καιρική ανατροπή : βροχές, θυελλώδεις βοριάδες, κρύο ακόμη και χιόνια!

Συγκεκριμένα από την Πέμπτη ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, μέσω της Ουκρανίας θα κατηφορίσουν προς τη χώρα μας με αποτέλεσμα την πρωτομαγιά και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία να πέσει απότομο από βορρά προς νότο ακόμα και 13 βαθμούς!

Επίσης θα χιονίσει στα ορεινά και οι βροχές που δεν θα είναι πολλές θα επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια , τα ανατολικά και ίσως την Κρήτη.

Οι βοριάδες μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αγγίξουν τα 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η πιο κρύα ημέρα φαίνεται θα είναι το Σάββατο για την Αττική με τη θερμοκρασία από 6 έως 12 βαθμούς.

Από Δευτέρα επιστροφή στην Άνοιξη!