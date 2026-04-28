Θεσσαλονίκη: Καταδίκη 35χρονου για επίμονη παρακολούθηση 26χρονης -«Σε κάθε απόρριψη η συμπεριφορά του γινόταν πιο έντονη»

Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Περιπολικό

Σε σκιά μιας 26χρονης έχει μετατραπεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια ένας 35χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών για απειλή μέσω επίμονης παρακολούθησης (stalking). Προηγήθηκε μήνυση της νεαρής γυναίκας, η οποία οδήγησε την υπόθεση στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, όλα ξεκίνησαν το 2022 με την αποστολή μηνυμάτων μέσω κοινωνικών δικτύων, τα οποία με τον καιρό έγιναν εκατοντάδες. Παρά τις επανειλημμένες απορρίψεις και τα «μπλοκαρίσματα» σε όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές, αλλά και τις συστάσεις που του έγιναν από την ΕΛ.ΑΣ., όπου απευθύνθηκε η καταγγέλλουσα, ο ίδιος συνέχιζε να δημιουργεί τρόπους επικοινωνίας, ζητώντας επίμονα ανταπόκριση και εκφράζοντας επιθυμία για σχέση, ακόμη και για γάμο.

Η συστηματική παρακολούθηση και τα μηνύματα

Αγνοώντας πλήρως τη βούληση της γυναίκας, ο 35χρονος, όπως κατέθεσε η ίδια, την παρακολουθούσε συστηματικά. Ο άνδρας την επισκεπτόταν στον χώρο εργασίας της, παρουσιαζόμενος ως πελάτης, στο γυμναστήριο και έξω από το σπίτι της. Όπως κατέθεσε η 26χρονη, ο άνδρας έφτασε στο σημείο να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη από άλλη πόλη.

Στη μήνυση που υπέβαλε η ίδια, προσκόμισε 90 σελίδες με μηνύματα που απέστειλε ο άνδρας στο κινητό της τηλέφωνο. «Σε κάθε απόρριψη η συμπεριφορά του γινόταν πιο έντονη», ανέφερε ο εργοδότης της 26χρονης, καταθέτοντας ως μάρτυρας.

Η απολογία και η απόφαση του δικαστηρίου

Στην απολογία του, ο 35χρονος παραδέχτηκε ότι ίσως ήταν πιο επίμονος απ’ όσο έπρεπε και ότι αναζητούσε τη γυναίκα στη δουλειά και στο σπίτι της, επειδή τον ενοχλούσε που δεν του απαντούσε. «Θα πληρώσω γι’ αυτό που έκανα», ανέφερε -μεταξύ άλλων- στην απολογία του.

Το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την ποινή υπό τους όρους να μην πλησιάζει την 26χρονη σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων και να ισχύει απαγόρευση επικοινωνίας μαζί της.

