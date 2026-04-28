Βιολάντα: «Οι αναφορές περί εξαγοράς είναι αναληθείς»

«Οι αναφορές περί εξαγοράς της Βιολάντα είναι αναληθείς» τονίζεται σε ανακοίνωση της εταιρείας με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για συμφωνία εξαγοράς από την αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος.

Στην ίδια ανακοίνωση της «Βιολάντα», αναφέρεται ότι «η ευθύνη για την ακρίβεια των δημοσιευμάτων είναι αυτονόητη, ιδίως όταν αφορά επιχειρήσεις, εργαζομένους και συνεργάτες».

«Η Βιολάντα είναι και παραμένει ελληνική εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλία, με σταθερή διοίκηση, δομή και στρατηγική. Η πορεία της Βιολάντα είναι ξεκάθαρη και συνεχίζεται απερίσπαστα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα έχασαν την ζωή τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες πριν από τρεις μήνες, ύστερα από ισχυρή έκρηξη.