Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & Τεχνολογία

Το μυστήριο του χρόνου: Η «παράξενη Φυσική» που ενώνει τη βαρύτητα με τον κβαντικό κόσμο

Υπάρχουν κρυφές συνδέσεις ανάμεσα σε μερικά από τα πιο μυστηριώδη φαινόμενα της σύγχρονης φυσικής, συμπεριλαμβανομένης της βαρύτητας, της κβαντομηχανικής και της ίδιας της φύσης. του χρόνου; Αυτή είναι η υπόθεση πίσω από μια νέα έρευνα που καταπιάνεται με μερικά από τα πιο περίπλοκα προβλήματα που συνεχίζουν να προκαλούν αμηχανία στους φυσικούς.

Το μυστικό του Mezcal: Τι έδειξε η ανάλυση DNA για το περιβόητο σκουλήκι

Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα, το διαχρονικό μυστήριο του χρόνου θα μπορούσε να κρατά το κλειδί για την επίλυσή τους. Αυτό υποστηρίζει μια πρόσφατη μελέτη από μια διεθνή ομάδα φυσικών, η οποία χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το Foundational Questions Institute (FQxI).

Η μελέτη εφάρμοσε μια αντισυμβατική προσέγγιση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα μέτρησης στην κβαντομηχανική, το οποίο αφορά τα λεγόμενα «μοντέλα κβαντικής κατάρρευσης».

Στα ίχνη του πιο ισχυρού νετρίνου που έχει εντοπιστεί ποτέ – Η απροσδόκητη κοσμική πηγή που προβληματίζει τους επιστήμονες

Η παράξενη πλευρά της Φυσικής

Στον φυσικό κόσμο, δεν υπακούουν τα πάντα στους διαισθητικούς νόμους της κίνησης και της μηχανικής που διατυπώθηκαν από προσωπικότητες όπως ο Ισαάκ Νεύτων.

Κατά τον περασμένο αιώνα, ένας αυξανόμενος αριθμός ανακαλύψεων αποκάλυψε μια πιο παράξενη πλευρά του φυσικού κόσμου – μια πλευρά που λειτουργεί στις μικρότερες κλίμακες, αλλά παρουσιάζει μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη σύγχρονη φυσική.

Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι μπορεί να υπάρχει μια κρυφή δομή στο εσωτερικό του πυρήνα της Γης

Αυτές περιλαμβάνουν διαχρονικά μυστήρια όπως η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια, η πραγματική φύση της βαρύτητας και κβαντικά φαινόμενα, όπως η υπέρθεση, η οποία περιγράφει πώς τα σωματίδια, όπως τα ηλεκτρόνια, μπορούν να υπάρχουν σε πολλαπλές καταστάσεις ταυτόχρονα μέχρι να μετρηθούν ή να παρατηρηθούν, οπότε και καταρρέουν σε μια ενιαία, καθορισμένη κατάσταση.

Παρόλο που τα κβαντικά φαινόμενα παρουσιάζουν τέτοιες παραδοξότητες, το ίδιο δεν ισχύει για τα καθημερινά αντικείμενα. Αυτή η αναντιστοιχία αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τους φυσικούς, οι οποίοι προσπαθούν εδώ και δεκαετίες να συμβιβάσουν τον ορατό, μακροσκοπικό κόσμο με τον αόρατο κβαντικό κόσμο.

Μια καινοτόμος προσέγγιση

Στη νέα μελέτη, οι φυσικοί ακολούθησαν μια αντισυμβατική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κβαντικής μέτρησης χρησιμοποιώντας «μοντέλα κβαντικής κατάρρευσης». Η εργασία τους αποκάλυψε ότι η εφαρμογή αυτών των μοντέλων μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ο χρόνος —και στο πόσο ακριβώς μπορεί να μετρηθεί— σύμφωνα με τον Nicola Bortolotti του CREF στη Ρώμη της Ιταλίας.

Αναφέρει ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του ξεκίνησαν με μια θεμελιώδη παρατήρηση. «Αυτό που κάναμε ήταν να πάρουμε στα σοβαρά την ιδέα ότι τα μοντέλα κατάρρευσης μπορεί να συνδέονται με τη βαρύτητα», δήλωσε ο Bortolotti.

Αν αυτή η υπόθεση αποδεικνυόταν σωστή, ο Bortolotti και οι συνεργάτες του συνειδητοποίησαν ότι θα είχε ευρύτερες προεκτάσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τη φύση του χρόνου.
«Τι συνεπάγεται αυτό για τον ίδιο τον χρόνο;» αναρωτιέται ο Bortolotti.

Η ουσία είναι ο χρόνος

Ένα στοιχείο προέρχεται από έρευνες δεκαετιών πάνω στην αυθόρμητη κατάρρευση της κυματοσυνάρτησης, ένα φαινόμενο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη συμπεριφορά πολλαπλών καταστάσεων των κβαντικών συστημάτων σε υπέρθεση.

Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1980, οι ερευνητές ανέπτυξαν μοντέλα για να εξηγήσουν γιατί η κατάρρευση της κυματοσυνάρτησης μπορεί να συμβαίνει ανεξάρτητα από την παρατήρηση.

Αυτές οι προσεγγίσεις διαφέρουν σημαντικά από τις συμβατικές ερμηνείες της κβαντομηχανικής, προσφέροντας προβλέψεις που είναι πιο συνεπείς — και ενδεχομένως ελέγξιμες στο εργαστήριο.
Έχοντας αυτό κατά νου, ο Bortolotti και η ομάδα του διερεύνησαν μια πιθανή σύνδεση μεταξύ των μοντέλων κατάρρευσης και της βαρύτητας.

Μια κυρίαρχη θεωρία, γνωστή ως μοντέλο Diósi-Penrose, προτείνει ομοίως μια σύνδεση μεταξύ της βαρύτητας και της κατάρρευσης της κυματοσυνάρτησης. Βασιζόμενη σε αυτό, η ομάδα δημιούργησε μια σύνδεση μεταξύ του μοντέλου Diósi-Penrose και ενός άλλου πλαισίου, του Συνεχούς Αυθόρμητου Εντοπισμού (Continuous Spontaneous Localization), και από εκεί εντόπισε συνδέσεις μεταξύ των δύο μοντέλων και ανεπαίσθητων διακυμάνσεων στον βαρυτικό χωροχρόνο.

Περιορισμοί στην μέτρηση του χρόνου

Στον πυρήνα της, η μελέτη υποδηλώνει ότι εάν τα μοντέλα κατάρρευσης περιγράφουν με ακρίβεια τη θεμελιώδη φυσική φαινομένων όπως η βαρύτητα, τότε ενδέχεται να υπάρχουν θεμελιώδη όρια στο πόσο ακριβώς μπορεί να μετρηθεί ο χρόνος — αν και σε εξαιρετικά μικρή κλίμακα.

«Η αβεβαιότητα είναι πολλές τάξεις μεγέθους χαμηλότερη από οτιδήποτε μπορούμε να μετρήσουμε επί του παρόντος, επομένως δεν έχει πρακτικές συνέπειες για την καθημερινή χρονομέτρηση», λέει η Catalina Curceanu, διευθύντρια ερευνών στα Εθνικά Εργαστήρια του Φρασκάτι του Εθνικού Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής, η οποία ήταν επίσης μία εκ των συντακτών της μελέτης.

Αν και αυτά τα ευρήματα δεν έχουν πρακτικό αντίκτυπο στη μέτρηση του χρόνου, υποδεικνύουν κάτι πιο θεμελιώδες στην κατανόησή μας για τη φυσική: τη συνεχή αναζήτηση ενός ενιαίου πλαισίου που θα συμβιβάζει την κβαντομηχανική με τη βαρύτητα και τον χρόνο.

Η Curceanu σημειώνει ότι στην κβαντομηχανική, «ο χρόνος αντιμετωπίζεται ως μια εξωτερική, κλασική παράμετρος που δεν επηρεάζεται από το κβαντικό σύστημα που μελετάται». Ωστόσο, αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη θεωρία της γενικής σχετικότητας του Αϊνστάιν, όπου ο χρόνος και ο χώρος είναι βαθιά συνυφασμένοι και μπορούν να επηρεαστούν από την ενέργεια και τη μάζα.

Στην καρδιά της νέας έρευνας βρίσκεται η πρόταση ότι η κβαντομηχανική μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα συστατικό μιας βαθύτερης, πιο ολοκληρωμένης θεωρίας που οι φυσικοί δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει πλήρως.

Παρόλα αυτά, το έργο της ομάδας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτόν τον στόχο, ρίχνοντας φως στις πιθανές συνδέσεις μεταξύ των μοντέλων κατάρρευσης, της βαρύτητας, του χρόνου και άλλων ανεπίλυτων φαινομένων. «Η δουλειά μας δείχνει ότι ακόμη και ριζοσπαστικές ιδέες για την κβαντομηχανική μπορούν να ελεγχθούν με ακριβείς φυσικές μετρήσεις», δήλωσε η Curceanu, προσθέτοντας ωστόσο καθησυχαστικά ότι «η χρονομέτρηση παραμένει ένας από τους πιο σταθερούς πυλώνες της σύγχρονης φυσικής».

Η πρόσφατη εργασία της ομάδας, με τίτλο «Θεμελιώδη όρια στην ακρίβεια των ρολογιών από την αβεβαιότητα του χωροχρόνου στα μοντέλα κβαντικής κατάρρευσης» (“Fundamental limits on clock precision from spacetime uncertainty in quantum collapse models”) των Nicola Bortolotti, Catalina Curceanu, Lajos Diósi, Simone Manti και Kristian Piscicchia, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Physical Review Research.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί παραμιλάμε στον ύπνο μας; Πότε πρέπει να δούμε γιατρό

1ο Εθνικό Forum για τη Νόσο Πάρκινσον: Στο επίκεντρο η εθνική στρατηγική και η ποιότητα ζωής των ασθενών

Έρχεται βοηθός τεχνητής νοημοσύνης για την καθοδήγηση των ΜμΕ σε θέματα ρύθμισης οφειλών

«Βόμβα»: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ – «Τα στρατηγικά αποθέματα του αργού πετρελαίου εξαντλούνται σε ...

Apple: 6 ρυθμίσεις του macOS για να κάνετε ακόμη πιο αποδοτικό τον υπολογιστή σας

Τα 4 ζώδια που πρέπει να σταματήσουν να ζουν μόνο στο «τώρα»
περισσότερα
15:02 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Νέα μελέτη ανοίγει τον δρόμο για διαστρικά ταξίδια στον Άλφα του Κενταύρου σε μόλις 20 χρόνια

Το πλησιέστερο αστρικό σύστημα στο δικό μας, ο Άλφα του Κενταύρου, απέχει πάνω από τέσσερα έτη...
08:06 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Νέα γενετική ανάλυση στην Ιερά Σινδόνη αποκαλύπτει απροσδόκητο DNA τροφίμου

Για αιώνες, η Σινδόνη του Τορίνο αποτελεί ένα από τα πιο αινιγματικά κειμήλια της χριστιανοσύν...
23:00 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Dolia: Οι γίγαντες της αρχαίας Ρώμης – Βρέθηκαν δοχεία 1.000 λίτρων που «έχτισαν» την εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκρατορίας

Στην καρδιά της αρχαίας Όστιας, του επινείου της Ρώμης, η σύγχρονη επιστημονική ανάλυση φέρνει...
19:00 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Το μυστικό του Mezcal: Τι έδειξε η ανάλυση DNA για το περιβόητο σκουλήκι

Το διάσημο «σκουλήκι» του μεσκάλ (mezcal) προβλημάτιζε εδώ και καιρό τους επιστήμονες, αλλά οι...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς