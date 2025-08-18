Τραμπ: Υποσχέθηκε ότι η Ουάσινγκτον “θα εμπλακεί” στη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα «βοηθήσει» την Ευρώπη, στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία στο πλαίσιο κάποιας συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Η δήλωση αυτή έγινε κατά την έναρξη της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του, στο Οβάλ Γραφείο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, με τον Ζελένσκι καθισμένο δίπλα του, ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η σημερινή σύνοδος θα οδηγήσει τελικά σε μια τριμερή με τη συμμετοχή και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως είπε, πιστεύει ότι ο Πούτιν θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Χρειάζεται να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, να σταματήσουμε τη Ρωσία και χρειαζόμαστε στήριξη, από τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους εταίρους μας», είπε από την πλευρά του ο Ζελένσκι.

«Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας, τις προσωπικές προσπάθειές για να βάλετε τέλος στη σφαγή και να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο», του είπε. Του παρέδωσε επίσης μια επιστολή της συζύγου του που απευθυνόταν προς την πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, λέγοντάς του: «Δεν είναι για εσάς, αλλά για την πρώτη κυρία». Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ έδωσε στον Πούτιν μια επιστολή της Μελάνια Τραμπ, όταν συναντήθηκαν στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, είπε ότι οι ΗΠΑ «θα εμπλακούν» στη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας, ένα θέμα που θεωρείται κρίσιμης σημασίας από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους. Επανέλαβε ωστόσο ότι δεν θεωρεί αναγκαίο να υπάρξει κατάπαυση του πυρός προκειμένου να ξεκινήσει η ειρηνευτική διαδικασία, όπως ζητούν οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι θέλει να οργανώσει μια τριμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν «εφόσον όλα πάνε καλά» και ανακοίνωσε ότι θα μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο αργότερα σήμερα, αφού ολοκληρωθούν οι συναντήσεις του με τους Ευρωπαίους.

Παρόντες στην Ουάσινγκτον για αυτή τη σύνοδο που οργανώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας και της Ιταλίας Κιρ Στάρμερ και Τζόρτζια Μελόντι, οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Φινλανδίας Εμανουέλ Μακρόν και Αλεξάντερ Στουμπ και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.