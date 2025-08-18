Τραμπ: Υποσχέθηκε ότι η Ουάσινγκτον “θα εμπλακεί” στη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: Υποσχέθηκε ότι η Ουάσινγκτον “θα εμπλακεί” στη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα «βοηθήσει» την Ευρώπη, στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία στο πλαίσιο κάποιας συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Η δήλωση αυτή έγινε κατά την έναρξη της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του, στο Οβάλ Γραφείο.  Μιλώντας σε δημοσιογράφους, με τον Ζελένσκι καθισμένο δίπλα του, ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η σημερινή σύνοδος θα οδηγήσει τελικά σε μια τριμερή με τη συμμετοχή και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως είπε, πιστεύει ότι ο Πούτιν θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Χρειάζεται να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, να σταματήσουμε τη Ρωσία και χρειαζόμαστε στήριξη, από τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους εταίρους μας», είπε από την πλευρά του ο Ζελένσκι.

«Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας, τις προσωπικές προσπάθειές για να βάλετε τέλος στη σφαγή και να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο», του είπε. Του παρέδωσε επίσης μια επιστολή της συζύγου του που απευθυνόταν προς την πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, λέγοντάς του: «Δεν είναι για εσάς, αλλά για την πρώτη κυρία». Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ έδωσε στον Πούτιν μια επιστολή της Μελάνια Τραμπ, όταν συναντήθηκαν στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, είπε ότι οι ΗΠΑ «θα εμπλακούν» στη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας, ένα θέμα που θεωρείται κρίσιμης σημασίας από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους. Επανέλαβε ωστόσο ότι δεν θεωρεί αναγκαίο να υπάρξει κατάπαυση του πυρός προκειμένου να ξεκινήσει η ειρηνευτική διαδικασία, όπως ζητούν οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι θέλει να οργανώσει μια τριμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν «εφόσον όλα πάνε καλά» και ανακοίνωσε ότι θα μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο αργότερα σήμερα, αφού ολοκληρωθούν οι συναντήσεις του με τους Ευρωπαίους.

Παρόντες στην Ουάσινγκτον για αυτή τη σύνοδο που οργανώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας και της Ιταλίας Κιρ Στάρμερ και Τζόρτζια Μελόντι, οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Φινλανδίας Εμανουέλ Μακρόν και Αλεξάντερ Στουμπ και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
21:10 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: 11χρονη ηρωίδα έσωσε 5χρονο που έπεσε σε πηγάδι 6 μέτρων – «Άκουσα κραυγές και έτρεξα»

Μια 11χρονη από τη Μασαχουσέτη στις ΗΠΑ απέδειξε πως το θάρρος δεν έχει ηλικία, όταν έσπευσε ν...
20:45 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ζελένσκι: Του ζήτησε συγγνώμη ο δημοσιογράφος που τον είχε ρωτήσει για τα ρούχα του – «Είναι εξαιρετικό το κοστούμι σας»

Ανοιχτούς λογαριασμούς με κάποιους Αμερικανούς δημοσιογράφους φάνηκε ότι είχε ο Βολοντίμιρ Ζελ...
20:21 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Αίγυπτος: «Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ισραήλ – Στείλαμε στο Τελ Αβίβ την νέα πρόταση εκεχειρίας στην Γάζα»

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στο Ισραήλ μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα ...
20:15 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο για πιθανό αεροπορικό πλήγμα – Τουλάχιστον 14 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Συναγερμός για πιθανό αεροπορικό πλήγμα ήχησε στο Κίεβο τη Δευτέρα (18/8), λίγο πριν από την έ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο