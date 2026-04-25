Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν 240 υπόπτους σε επιδρομές σε δύο επαρχίες

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι αξιωματούχοι του συνέλαβαν σχεδόν 240 άτομα σε επιχειρήσεις σε δύο επαρχίες, το Κουρδιστάν και το Κερμανσάχ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν.

Στην επαρχία Κουρδιστάν, το IRGC ισχυρίστηκε ότι συνέλαβε 11 άτομα, ενώ σκότωσε και ένα μέλος κουρδικής ένοπλης οργάνωσης.

Οι δυνάμεις του IRGC κατέσχεσαν επίσης μια κρύπτη με όπλα και πυρομαχικά. Σχεδόν 70 ακόμη άτομα συνελήφθησαν σε ξεχωριστές επιδρομές, σύμφωνα με το Mehr.

Στην επαρχία Κερμανσάχ, το IRGC συνέλαβε 155 άτομα, τα οποία, όπως ανέφερε, ανήκαν σε «αντεπαναστατικές ομάδες», συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων κατασκόπων που φέρονται να συνδέονται με τη Μοσάντ του Ισραήλ.

Στην Τεχεράνη, η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός ατόμου που κατηγορείται ότι συγκέντρωνε και κοινοποιούσε «τεκμηρίωση σημείων πυραυλικών πληγμάτων σε εχθρικά δίκτυα».