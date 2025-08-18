ΗΠΑ: 11χρονη ηρωίδα έσωσε 5χρονο που έπεσε σε πηγάδι 6 μέτρων – «Άκουσα κραυγές και έτρεξα»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ηρωίδα 11χρονη έσωσε 5χρονο αγόρι που έπεσε σε πηγάδι 6 μέτρων

Μια 11χρονη από τη Μασαχουσέτη στις ΗΠΑ απέδειξε πως το θάρρος δεν έχει ηλικία, όταν έσπευσε να βοηθήσει μία γειτόνισσά της, σώζοντας έναν 5χρονο που είχε πέσει σε πηγάδι βάθους περίπου έξι μέτρων.

Σύμφωνα με τη New York Post, η μικρή Τζουλιάνα Φίσερ (Juliana Fischer) βρισκόταν στο σπίτι της όταν άκουσε απεγνωσμένες κραυγές από τη γειτόνισσά της, Κάθλιν Φρίμαν (Kathleen Freeman), η οποία φώναζε το όνομα του γιου της και εκλιπαρούσε για βοήθεια.

«Άκουσα κραυγές και κάποιον να φωνάζει ‘Καλέστε το 911’», ανέφερε η Τζουλιάνα στο Local 12.

Η 11χρονη Τζουλιάνα Φίσερ

Χωρίς να χάσει λεπτό, η 11χρονη έτρεξε προς την κατεύθυνση των κραυγών, καλώντας ταυτόχρονα την αστυνομία. Ο μικρός Τζακ Μπας (Jack Buss) είχε πέσει σε πηγάδι που καλυπτόταν από ένα καπάκι το οποίο μετατοπίστηκε όταν πέρασε από πάνω του, με αποτέλεσμα να βρεθεί στον πάτο, ανάμεσα σε κομμάτια από μπετόν.

Η μητέρα του προσπαθούσε απεγνωσμένα να τον παρηγορήσει από την επιφάνεια, ενώ ο μικρός φώναζε «μαμά» τρομαγμένος.

Λίγο αργότερα, έφτασε δίπλα της και η Τζουλιάνα, η οποία με τη βοήθεια του πατέρα της πήρε μια σκάλα και την κατέβασε προσεκτικά στο πηγάδι ώστε να μπορέσει ο μικρός να σκαρφαλώσει.

Ο 5χρονος ανασύρθηκε σχεδόν αλώβητος, με λίγες μόνο εκδορές.

O 5χρονος Τζακ Μπας

«Ήταν πολύ γενναίος, και είμαι τόσο ευγνώμων στην Τζουλιάνα. Ήταν απίστευτη ανακούφιση όταν βγήκε από το πηγάδι», δήλωσε η μητέρα του.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο δεν χρειάστηκε να επέμβουν σημαντικά, καθώς η κατάσταση είχε ήδη αντιμετωπιστεί.

Το σημείο του ατυχήματος

Τοποθέτησαν ωστόσο μια βαριά μεταλλική πλάκα με τούβλα πάνω από το πηγάδι, προκειμένου να αποτραπεί μελλοντικό ατύχημα, διαβεβαιώνοντας τη μητέρα πως θα ακολουθήσει μόνιμη λύση.

Ο μικρός Τζακ μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Όσο για την Τζουλιάνα, η ίδια παρέμεινε σεμνή, υποβαθμίζοντας την ηρωική της πράξη.

