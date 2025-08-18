Καστοριά: Απόδραση κρατουμένου από το Νοσοκομείο – Κινητοποίηση της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Καστοριά, έπειτα από την απόδραση ενός κρατούμενου από τον χώρο της χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου.

Καστοριά: Αρκουδάκι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα – Παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο άνδρας, που νοσηλευόταν φρουρούμενος, κατάφερε να διαφύγει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο κρατούμενος δραπέτευσε από τον χώρο της χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απόδραση.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

