Τραγωδία με 3 νεκρούς στην Εγνατία Οδό: Απο γάμο επέστρεφαν οι επιβάτες των δύο αυτοκινήτων – Εικόνες-σοκ από το σημείο του δυστυχήματος

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Ξάνθη δυστύχημα

Τραγωδία με 3 νεκρούς και τραυματίες το μεσημέρι της Δευτέρας (18/08) στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε δύο οχήματα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να σκοτωθούν τρία άτομα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο ένα όχημα βρίσκονταν 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 απανθρακώθηκαν ακαριαία και ένα άτομο μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Νοσοκομείο.

Σοβαρά τραυματίστηκε και ο οδηγός του φορτηγού και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο. Και οι δυο τραυματίες νοσηλεύονται στον Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ωστόσο ενδέχεται να κριθεί απαραίτητη η διακομιδή τους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Το δεύτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα παρασύρθηκε απο το αυτοκίνητο στο οποίο έπεσε το φορτηγό, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς, ενώ οι επιβάτες εγκατέλειψαν έγκαιρα το όχημα.

Η φωτιά επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση. Σοκαρισμένοι οι διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί, ενώ κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

 

Απο γάμο επέστρεφαν οι επιβάτες των δύο αυτοκινήτων

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι επιβαίνοντες στα δύο επιβατικά οχήματα είχαν ταξιδέψει από την Ήπειρο στον Έβρο για να παραστούν σε γάμο και το δυστύχημα συνέβη στο ταξίδι της επιστροφής.

 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη XanthiNea.gr (@xanthinea.gr)

 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη XanthiNea.gr (@xanthinea.gr)

Λίγο μετά τις 16:00, έληξε η προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Εγνατίας οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, η οποία διεξαγόταν μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Εικόνες σοκ από το σημείο της τραγωδίας

Ξάνθη δυστύχημα Ξάνθη δυστύχημα Ξάνθη δυστύχημα Ξάνθη δυστύχημα Ξάνθη δυστύχημα Ξάνθη δυστύχημα Ξάνθη δυστύχημα Ξάνθη δυστύχημα Ξάνθη δυστύχημα Ξάνθη δυστύχημα Ξάνθη δυστύχημα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
17:44 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Καστοριά: Απόδραση κρατουμένου από το Νοσοκομείο – Κινητοποίηση της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Καστοριά, έπειτα από την απόδραση ε...
17:42 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ελ. Βενιζέλος: Η ακτινογραφία-σοκ που αποκάλυψε τα 100 «αυγά» κοκαΐνης στο στομάχι διακινητή από τη Βραζιλία

Στη σύλληψη ενός άνδρα από τη Βραζιλία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το πρωί της Δευτέρας στ...
15:52 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Πήλιο: Γυναίκα ούρλιαζε ζητώντας βοήθεια έπειτα από επίθεση αδέσποτων – Δεν βοήθησε κανείς από τους ανθρώπους που βρίσκονταν τριγύρω – ΦΩΤΟ

Σοβαρό περιστατικό επίθεσης αδέσποτων σημειώθηκε προχθές το μεσημέρι στην περιοχή Καλά Νερά στ...
15:21 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Διπλός σεισμός στην Κρήτη

Δύο σεισμοί μέσα σε λίγα λεπτά σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας 18 Αυγούστου στην Κρήτη. Α...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο