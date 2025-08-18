Τραγωδία με 3 νεκρούς στην Εγνατία Οδό: Απο γάμο επέστρεφαν οι επιβάτες των δύο αυτοκινήτων – Εικόνες-σοκ από το σημείο του δυστυχήματος

Τραγωδία με 3 νεκρούς και τραυματίες το μεσημέρι της Δευτέρας (18/08) στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε δύο οχήματα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να σκοτωθούν τρία άτομα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο ένα όχημα βρίσκονταν 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 απανθρακώθηκαν ακαριαία και ένα άτομο μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Νοσοκομείο.

Σοβαρά τραυματίστηκε και ο οδηγός του φορτηγού και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο. Και οι δυο τραυματίες νοσηλεύονται στον Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ωστόσο ενδέχεται να κριθεί απαραίτητη η διακομιδή τους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Το δεύτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα παρασύρθηκε απο το αυτοκίνητο στο οποίο έπεσε το φορτηγό, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς, ενώ οι επιβάτες εγκατέλειψαν έγκαιρα το όχημα.

Η φωτιά επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση. Σοκαρισμένοι οι διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί, ενώ κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Τρείς σοροί αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα, συνεπεία τροχαίου, στο 537ο χλμ. της Εγνατίας Οδού, στην περιοχή Αμαξάδες, #Ροδόπη και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Επιχείρησαν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2025

Απο γάμο επέστρεφαν οι επιβάτες των δύο αυτοκινήτων

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι επιβαίνοντες στα δύο επιβατικά οχήματα είχαν ταξιδέψει από την Ήπειρο στον Έβρο για να παραστούν σε γάμο και το δυστύχημα συνέβη στο ταξίδι της επιστροφής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη XanthiNea.gr (@xanthinea.gr)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη XanthiNea.gr (@xanthinea.gr)

Λίγο μετά τις 16:00, έληξε η προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Εγνατίας οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, η οποία διεξαγόταν μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Εικόνες σοκ από το σημείο της τραγωδίας