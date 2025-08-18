Ελ. Βενιζέλος: Η ακτινογραφία-σοκ που αποκάλυψε τα 100 «αυγά» κοκαΐνης στο στομάχι διακινητή από τη Βραζιλία

Στη σύλληψη ενός άνδρα από τη Βραζιλία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το πρωί της Δευτέρας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την άφιξή του από το Σάο Πάολο, μέσω Γαλλίας.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν ύποπτα ευρήματα και ο άνδρας οδηγήθηκε άμεσα για ιατρικές εξετάσεις. Η ακτινογραφία που ακολούθησε αποκάλυψε πως είχε καταπιεί 100 κάψουλες κοκαΐνης, βάρους περίπου 11 γραμμαρίων η καθεμία.

Η συνολική ποσότητα του ναρκωτικού που κατασχέθηκε ξεπερνά το ένα κιλό, ενώ οι κάψουλες έφεραν ειδική επικάλυψη για να αντέξουν στο πεπτικό σύστημα.

Η συγκεκριμένη μέθοδος διακίνησης, θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς η ρήξη έστω και μίας κάψουλας ενδέχεται να αποβεί θανατηφόρα μέσα σε λίγα λεπτά.

Η Ελληνική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα χαρακτηριστικές εικόνες από τις ακτινογραφίες, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών του συλληφθέντος.