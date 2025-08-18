Evangelia: Η στιγμή που της κάνει πρόταση γάμου ο σύντροφός της – Το ιδιαίτερο δαχτυλίδι

Πρόταση γάμου δέχτηκε τον Μάρτιο από τον σύντροφό της, η Evangelia. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε το ευχάριστο νέο σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!.

Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες, η ερμηνεύτρια έκανε και ένα post στο προφίλ της στο Instagram, με το οποίο μοιράστηκε φωτογραφίες με το ιδιαίτερο δαχτυλίδι, καθώς και ένα βίντεο από την στιγμή που ο μέλλοντας σύζυγός της, της ζητάει να τον παντρευτεί.

Όπως μπορούμε να δούμε, ο σύντροφος της Evangelia επέλεξε να μην πάρει κάποιο κλασικό μονόπετρο για την πρόταση γάμου, αλλά ένα δαχτυλίδι σε σχήμα ματάκι.

Στο γλυκό βίντεο η τραγουδίστρια δέχεται την πολυπόθητη ερώτηση από τον μέλλοντα σύζυγό της και ξεσπάει σε κλάματα, ενώ στη συνέχεια αγκαλιάζονται τρυφερά.

Υπενθυμίζεται ότι η Evangelia είχε αναφέρει στη συνέντευξή της: «Ο Τζέι είναι ο άνθρωπός μου. Θέλουμε να παντρευτούμε. Τον Μάρτιο μου έκανε πρόταση γάμου. Μέχρι στιγμής το ξέρουν μόνο οι πολύ δικοί μας άνθρωποι. Ήμασταν στο σπίτι μας στο Λος Άντζελες, είχε γράψει ένα τραγούδι και μου ζήτησε να το ακούσω.

Το τραγουδούσε ο ίδιος και σε έναν στίχο με ρώτησε στα αγγλικά: “Θα με παντρευτείς;”. Και φυσικά του απάντησα: “Ναι”. Μου πρόσφερε ένα πολύ όμορφο δαχτυλίδι – έχει ένα διαμάντι σε σχήμα ματιού. Ήταν πάντα όνειρό μου να παντρευτώ στην Κρήτη. Το θέλει και ο Τζέι. Οπότε δεν μπορεί να γίνει αλλού».