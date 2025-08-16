Evangelia: «Νιώθω ότι είναι το πεπρωμένο μου να πάω στην Eurovision»

Enikos Newsroom

lifestyle

Evangelia
Φωτογραφία: Instagram/evangelia

Η Evangelia παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη αυτή την εβδομάδα. Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η εκρηκτική τραγουδίστρια μίλησε για την εμπειρία που βίωσε την φετινή χρονιά στον εθνικό τελικό της Eurovision δηλώνοντας παρούσα και για επόμενο εθνικό τελικό.

Στον Εθνικό Τελικό της φετινής Eurovision, όπου διεκδίκησες να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα με το κομμάτι «Vale», ήσουν ανάμεσα στις τρεις φιναλίστ. Μάλιστα βγήκες πρώτη σε ψήφους από την διεθνή επιτροπή και δεύτερη στο κοινό.

Ήταν πολύ ωραίο αυτό που έζησα. Μπορεί να μην κέρδισα την πρώτη θέση, που ήθελα, αλλά και πάλι μόνο κέρδος ήταν αυτή η εμπειρία.

Την επόμενη χρονιά θα επαναληφθεί από την ΕΡΤ η σχετική διαδικασία του Εθνικού Τελικού. Θα συμμετείχες ξανά;

Ναι. Νιώθω ότι είναι το πεπρωμένο μου να πάω στην Eurovision κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πότε θα είναι η σωστή, είτε εκπροσωπώντας την Ελλάδα είτε την Κύπρο. Στην αρχή της καριέρας μου ποτέ δεν το σκεφτόμουν. Δεν έχω ζήσει την Eurovision τόσο έντονα όσο την ζουν εδώ στην Ελλάδα. Ήμουν στην Αμερική και ερχόμουν στην Κρήτη πάντα τον Ιούνιο, οπότε είχε περάσει ο Μάιος που είναι ο μήνας της Eurovision.

Οι φαν μου μου έβαλαν την ιδέα, όταν κοινοποίησα τα πρώτα μου τραγούδια στο Youtube. Μου έγραφαν σχόλια ότι πρέπει να πάω οπωσδήποτε στην Eurovision. Στόχος μου είναι η Ελλάδα μέσω της μουσικής μου να φτάσει σε κάθε άκρη της γης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
19:31 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μας να κάνει κακό ο ένας στον άλλον» – Όταν είχε «λυγίσει» για την οικογένειά του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο επιτυχημένους τραγουδιστές του ελληνικο...
17:41 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Κουράστηκα να ασχολούνται με την πάρτη μου» – Η αινιγματική ανάρτηση στο Instagram

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δεν χρησιμοποιεί το προφίλ που έχει στο Instagram μόνο για επαγγελματικο...
16:06 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Άρης Μουγκοπέτρος: Έπαιξε κλαρίνο για πρώτη φορά μετά τον ακρωτηριασμό του – «Είχα τάξει στην Παναγία…»

Ήταν Απρίλιος του 2025 όταν κροτίδα εξερράγη στα χέρια του Άρη Μουγκοπέτρου, στη διάρκεια παρα...
15:41 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ορισμένα μέλη της οικογένειάς του προσπαθούν να τον καταστρέψουν» λέει ο κουμπάρος του

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική νοσηλεύεται από την Πέμπτη (14/8) ο Γιώργος Μαζωνάκης, ύστερα απ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»