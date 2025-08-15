Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων που δεν απαντήθηκαν και η χειρονομία του Ρώσου προέδρου

Όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με παγκόσμιους ηγέτες, είτε στο Οβάλ Γραφείο είτε ταξιδεύοντας στο εξωτερικό, έχει συνήθως πολλά να πει στην αρχή των συναντήσεων. Η συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα ήταν διαφορετική.

Καθώς οι δύο άνδρες κάθονταν στην αίθουσα συνεδριάσεων στην αεροπορική βάση Elmendorf, έμειναν σιωπηλοί καθώς οι κάμερες κατέγραφαν τη στιγμή. Κανένας από τους δύο δεν έκανε εναρκτήριες παρατηρήσεις, παρά την εγκάρδια πρώτη συνάντηση που είχαν στο αεροδρόμιο της βάσης. Στην αίθουσα συνεδριάσεων τα πράγματα σοβάρεψαν.

Ο Τραμπ χαμογέλασε και κάποια στιγμή έσκυψε να πει κάτι στον διερμηνέα του. Το φόντο της συνάντησης έφερε ένα μήνυμα σχετικά με τον σκοπό της, τουλάχιστον από την πλευρά των ΗΠΑ: “Επιδίωξη της ειρήνης”. Τότε πετάχτηκε ένας δημοσιογράφος:

“Μπορείτε να κάνετε μια συμφωνία μαζί του, κύριε;” ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Τραμπ δεν απάντησε. Μετά από λίγο, ζήτησε από τους εκπροσώπους του Τύπου να αποχωρήσουν. “Σας ευχαριστώ πολύ όλους”, είπε. “Σας ευχαριστώ”.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επίσης δεν απάντησε αν θα συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός όταν οι δημοσιογράφοι φώναζαν ερωτήσεις στον ίδιο και στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο.

Αξίζει να σημειωθεί, σε ερώτηση αν θα “σταματήσει να σκοτώνει αμάχους”, ο Πούτιν φάνηκε να κάνει χειρονομία ότι δεν μπορούσε να ακούσει την ερώτηση.