Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων που δεν απαντήθηκαν και η χειρονομία του Ρώσου προέδρου

Θοδωρής Γ. Κανέλλος

διεθνή

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων που δεν απαντήθηκαν και η χειρονομία του Ρώσου προέδρου

Όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με παγκόσμιους ηγέτες, είτε στο Οβάλ Γραφείο είτε ταξιδεύοντας στο εξωτερικό, έχει συνήθως πολλά να πει στην αρχή των συναντήσεων.  Η συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα ήταν διαφορετική.

Καθώς οι δύο άνδρες κάθονταν στην αίθουσα συνεδριάσεων στην αεροπορική βάση Elmendorf, έμειναν  σιωπηλοί καθώς οι κάμερες κατέγραφαν τη στιγμή. Κανένας από τους δύο δεν έκανε εναρκτήριες παρατηρήσεις, παρά την εγκάρδια πρώτη συνάντηση που είχαν στο αεροδρόμιο της βάσης. Στην αίθουσα συνεδριάσεων τα πράγματα σοβάρεψαν.

Ο Τραμπ χαμογέλασε και κάποια στιγμή έσκυψε να πει κάτι στον διερμηνέα του. Το φόντο της συνάντησης έφερε ένα μήνυμα σχετικά με τον σκοπό της, τουλάχιστον από την πλευρά των ΗΠΑ: “Επιδίωξη της ειρήνης”. Τότε πετάχτηκε ένας δημοσιογράφος:

“Μπορείτε να κάνετε μια συμφωνία μαζί του, κύριε;” ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Τραμπ δεν απάντησε. Μετά από λίγο, ζήτησε από τους εκπροσώπους του Τύπου να αποχωρήσουν.  “Σας ευχαριστώ πολύ όλους”, είπε. “Σας ευχαριστώ”.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επίσης δεν απάντησε αν θα συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός όταν οι δημοσιογράφοι φώναζαν ερωτήσεις στον ίδιο και στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο.

Αξίζει να σημειωθεί, σε ερώτηση αν θα “σταματήσει να σκοτώνει αμάχους”, ο Πούτιν φάνηκε να κάνει χειρονομία ότι δεν μπορούσε να ακούσει την ερώτηση.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
00:05 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Το CNN αποκωδικοποιεί τη γλώσσα του σώματος των δύο ηγετών

«Στην παγωμένη Αλάσκα η γλώσσα σώματος των δύο ηγετών κάθε άλλο παρά ψυχρή ήταν», αναφέρουν αν...
23:51 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου με τον χαρακτηρισμό «Ιστορική»

Με μια ανάρτησή του ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «ιστορική» τη συνάντηση των Τραμπ – Πούτι...
23:15 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Σουηδία: Κάτοικοι περιοχής της Στοκχόλμης καλούνται να κάνουν εξοικονόμηση νερού λόγω μειωμένων αποθεμάτων

Οι σουηδικές αρχές έκαναν σύσταση την Παρασκευή (15/8) σε επιχειρήσεις και σε 1,5 εκατομμύριο ...
22:18 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

«Χωρίς φαγητό, σχολείο και γονείς»: Αποκαλυπτική έρευνα για την ζωή των παιδιών στην εμπόλεμη Γάζα – Συγκλονιστικές ιστορίες

Για να ξεχάσει τα τραύματα από την ζωή στην εμπόλεμη Γάζα, η 12χρονη Ράχμα Άμπου Άμπεντ παίζει...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»