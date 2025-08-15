Πάτρα: Καταγγελία για εμπρησμό στα Συχαινά, εντοπίστηκαν γκαζάκια στο σημείο έναρξης της φωτιάς – Το Σάββατο απολογείται ο 25χρονος συλληφθείς

Μια συγκλονιστική καταγγελία από κάτοικο της περιοχής των Συχαινών βλέπει το φως της δημοσιότητας, σχετικά με εντοπισμό εμπρηστικού μηχανισμού, ενώ παράλληλα, το Σάββατο, αναμένεται να απολογηθεί ο ένας εκ των συλληφθέντων για πρόκληση πυρκαγιάς και συγκεκριμένα ο 25χρονος, που κατηγορείται για αυτή κοντά στο Γηροκομείο. Υπενθυμίζεται ότι ο συλληφθείς εθεάθη στο σημείο από όπου ξεκίνησε. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι «πήγε να σβήσει κάτι καύτρες».

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην περιοχή των Συχαινών και της Βούντενης, εντοπίστηκαν από κάτοικο της περιοχής γκαζάκια και μπουκάλι την αμέσως επόμενη ημέρα. Αυτό που πιστεύουν οι κάτοικοι είναι ότι η φωτιά στην περιοχή προήλθε από εμπρησμό. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, τα τελευταία 5 χρόνια έχουν εκδηλωθεί 4 πυρκαγιές, πάντα νύχτα μετά τις 22:00 το βράδυ και πάντα στο ίδιο σημείο.

Δείτε φωτογραφίες:

Όσα ισχυρίστηκε η καταγγέλλουσα

Η καταγγέλλουσα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε: «Την Τετάρτη που είχαν σβήσει τη φωτιά, προσπαθούσα να κατέβω επάνω από την Περιμετρική, στο σημείο όπου λένε πως ξεκίνησε η φωτιά, καθώς από κάτω είναι τα οικόπεδα του πατέρα μου. Σταμάτησα και μπροστά μου βλέπω 2 γκαζάκια σε μια απόσταση το ένα από το άλλο 200 μέτρων, καθώς και κάτι μπουκάλια».

Η ίδια συμπλήρωσε ότι: «Τα φωτογράφισα, ενημέρωσα και το χωριό ότι αυτό είναι εμπρησμός. Έπαιρνε (φωτιά) σχεδόν κάθε χρόνο και παλαιότερα είχε καεί ένα πυροσβεστικό εκεί και είχαν εγκλωβιστεί πυροσβέστες. Απλά δεν είχε ξεφύγει τόσο πολύ».

Το Σάββατο απολογείται ο 25χρονος – «Πήγα να σβήσω κάτι καύτρες που είδα στο χωράφι»

Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή οι 3 άντρες που κατηγορούνται για εμπρησμό σε περιοχές της Αχαΐας. Υπενθυμίζεται πως ένας 19χρονος φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την εμπλοκή του, ενώ οι άλλοι 2 αρνούνται κάθε κατηγορία.

Την συμπαράσταση των συγγενών του έχει ο 25χρονος, τον οποίο συνέλαβαν οι αστυνομικοί κοντά στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο, το απόγευμα της Τετάρτης, με την κατηγορία του εμπρησμού. Ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη, τον παρέπεμψε σε ανακριτή, στον οποίο αναμένεται να απολογηθεί το Σάββατο.

Ο κατηγορούμενος δεν δέχτηκε να απολογηθεί προανακριτικά, αλλά προφορικά φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Όχι μόνο δεν έβαλα φωτιά, αλλά πήγα να σβήσω κάτι καύτρες που είδα στο χωράφι. Είδα ότι δεν μπορώ να τις σβήσω και απομακρύνθηκα. Κάποιοι που κοιτούσαν από μακριά πίστεψαν ότι άναψα εγώ την φωτιά».

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος, συνελήφθη την Τετάρτη (13/8) από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, να βρίσκεται εντός οικοπεδικής έκτασης, την στιγμή, μάλιστα, που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά. Συγκεκριμένα, μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομειού και έπειτα από καταδίωξη, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Μάλιστα, όπως μετέδωσε το STAR, κάτοικοι κατέγραψαν σε βίντεο τη στιγμή που ξεκινά η φωτιά και φωνάζουν να συλληφθεί ο φερόμενος δράστης. «Παιδιά, παιδιά, υπάρχει άνθρωπος που έβαλε φωτιά! Πάνε να τον πιάσουν!» ακούγεται να λέει κάτοικος.

Την Κυριακή απολογούνται οι άλλοι 2 συλληφθέντες

Την κατηγορία του εμπρησμού αντιμετωπίζουν και οι 2 νέοι, 27 και 19 ετών, τους οποίους φωτογράφισαν πολίτες πάνω σε δίκυκλο. Ο μικρότερος σε ηλικία φαίνεται να έχει ομολογήσει ότι έβαλε μια φωτιά κοντά στα Συχαινά, αλλά ο συγκατηγορούμενος του αρνείται την όποια εμπλοκή. Ο 27χρονος φέρεται συγκεκριμένα να είπε «Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ αλκοόλ».

Με τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα έχουν γίνει πιο αυστηρές οι ποινές στις περιπτώσεις εμπρησμού. Οι δράστες τιμωρούνται με κάθειρξη, που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα ισόβια.

Ο ποινικολόγος κ. Δημήτρης Ζορμπάς μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε ότι: «Με κάθειρξη τουλάχιστον 10 έτη τιμωρείται η πράξη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα σημαντική βλάβη σε καταστάσεις κοινής ωφέλειας ή εάν η πυρκαγιά εξελίχθηκε και έβλαψε μεγάλη έκταση, ή είχε ως επακόλουθο την ευρεία ρύπανση. Παράλληλα, η εσχάτη των ποινών προβλέπεται σε περίπτωση που από τον εμπρησμό αυτό επήλθε ο θάνατος κάποιου ανθρώπου».