Άνδρας βασανίζει τους γείτονές του με κόρνες τρένου που ακούγονται χιλιόμετρα μακριά – «Θα συνεχίσω να το κάνω»

Ένας 50χρονος άνδρας από το Λος Άντζελες έχει μετατρέψει την καθημερινότητα των γειτόνων του σε εφιάλτη, ενεργοποιώντας επί μήνες εκκωφαντικές κόρνες που ακούγονται σε ακτίνα χιλιομέτρων, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Ο Γκάρι Μπογιαντζιάν (Gary Boyadzhayan), κάτοικος της περιοχής Van Nuys, άρχισε να εκπέμπει δυνατούς ήχους κάθε απόγευμα από τον Ιούνιο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, με την αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD) να δέχεται δεκάδες καταγγελίες από αγανακτισμένους πολίτες.

Όταν οι αστυνομικοί εισέβαλαν τελικά στο σπίτι του την Τετάρτη, εντόπισαν δέκα κόρνες, τύπου τρένου, με ισχύ που έφτανε έως και τα 5,5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον γείτονα Ρόμπερτ Ντόνοβαν (Robert Donovan). Ορισμένες μάλιστα ήταν τοποθετημένες σε δέντρα έξω από το σπίτι του.

«Πρόκειται για κόρνες αμαξοστοιχίας, οι οποίες ακούγονται από τεράστια απόσταση», δήλωσε ο Ντόνοβαν. «Τις ενεργοποιούσε καθημερινά το απόγευμα και τις έκλεινε μόλις έφτανε η αστυνομία. Τότε άρχιζε να ενεργοποιεί τον συναγερμό του σπιτιού του με εξίσου εκκωφαντικό ήχο».

Σύμφωνα με τον αστυνόμο Κρίστοφερ Ζιν (Christopher Zine) του LAPD, «κατασχέθηκαν 10 κόρνες. Φαίνεται να πρόκειται για κόρνες τρένου που λειτουργούσαν με συμπιεστή αέρα».

Ο Μπογιαντζιάν συνελήφθη και κατηγορήθηκε για πρόκληση δημόσιας όχλησης και άρνηση συμμόρφωσης σε εντολές αστυνομικού. Ωστόσο, σύντομα αφέθηκε ελεύθερος και φρόντισε να στείλει το μήνυμά του με σαφήνεια.

«Ναι, θα συνεχίσω να τις βάζω να βαράνε», δήλωσε στην ABC7, σύμφωνα με τη New York Post. «Με συνέλαβαν επειδή χτυπούσα κόρνες! Είδατε πόσοι ήρθαν στο σπίτι μου λες και είμαι εγκληματίας;», πρόσθεσε.

Βίντεο τον δείχνει να οδηγείται με χειροπέδες, φωνάζοντας: «Γιατί περνάμε ξανά τα ίδια; Πείτε μου!»

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ενέργειές του αποτελούν μια «κραυγή βοήθειας», ισχυριζόμενος ότι η αστυνομία βοηθά έναν μαφιόζο που θέλει να τον σκοτώσει. Οι γείτονες, πάντως, εκτιμούν πως αντιμετωπίζει πρόσφατα προβλήματα ψυχικής υγείας, αφού είχε ζήσει για περίπου 20 χρόνια στην ίδια γειτονιά χωρίς προβλήματα.

«Λέει ότι χρειάζεται βοήθεια, αλλά δεν λέει τι είδους βοήθεια», σχολίασε ο Ντόνοβαν. «Δεν τον βλέπω σαν κακό άνθρωπο… τον βλέπω σαν έναν καλό άνθρωπο που κάνει κακά πράγματα».