Βελόπουλος για Δεκαπενταύγουστο: «Δυστυχώς στις μέρες μας η Ορθοδοξία στενάζει από επιλογές της πολιτείας, της κυβέρνησης και των υπολοίπων κομμάτων»

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Χριστιανοί και Χριστιανές.

Σήμερα γιορτάζει η Παναγιά μας, η Μητέρα μας, η Μητέρα του Ιησού και Μητέρα όλων μας, η Μεγαλόχαρη.

Αυτή η γυναίκα που φυλάττει όλη τη χώρα υπό την σκέπη της, γιατί πολύ απλά μας θεωρεί όλους παιδιά της.

Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής, μια μέρα του Ελληνισμού, μια μέρα της Ορθοδοξίας.

Δυστυχώς στις μέρες μας η Ορθοδοξία στενάζει από επιλογές της πολιτείας, της κυβέρνησης και των υπολοίπων κομμάτων απέναντι σε αντιορθόδοξες επιλογές.

Αυτή η μέρα όμως πρέπει να μας ενώσει όλους. Τα σύμβολα, η Ορθοδοξία μας, η Παναγιά μας, η Μητέρα μας είναι η ουσία της Ελλάδας, του Ελληνισμού.

Χρόνια πολλά σε όλους. Καλοί μου Χριστιανοί, καλές μου Χριστιανές.