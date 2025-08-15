Βελόπουλος για Δεκαπενταύγουστο: «Δυστυχώς στις μέρες μας η Ορθοδοξία στενάζει από επιλογές της πολιτείας, της κυβέρνησης και των υπολοίπων κομμάτων»

Enikos Newsroom

πολιτική

Βελόπουλος

«Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής, μια μέρα του Ελληνισμού, μια μέρα της Ορθοδοξίας», σημειώνει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Βελόπουλος για την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου.

Βελόπουλος για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση προσπαθεί να μετακυλήσει τις εγκληματικές της ευθύνες στα ΜΜΕ και την αντιπολίτευση

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επισημαίνει, επίσης: «Δυστυχώς στις μέρες μας η Ορθοδοξία στενάζει από επιλογές της πολιτείας, της κυβέρνησης και των υπολοίπων κομμάτων απέναντι σε αντιορθόδοξες επιλογές».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Χριστιανοί και Χριστιανές.

Σήμερα γιορτάζει η Παναγιά μας, η Μητέρα μας, η Μητέρα του Ιησού και Μητέρα όλων μας, η Μεγαλόχαρη.

Αυτή η γυναίκα που φυλάττει όλη τη χώρα υπό την σκέπη της, γιατί πολύ απλά μας θεωρεί όλους παιδιά της.

Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής, μια μέρα του Ελληνισμού, μια μέρα της Ορθοδοξίας.

Δυστυχώς στις μέρες μας η Ορθοδοξία στενάζει από επιλογές της πολιτείας, της κυβέρνησης και των υπολοίπων κομμάτων απέναντι σε αντιορθόδοξες επιλογές.

Αυτή η μέρα όμως πρέπει να μας ενώσει όλους. Τα σύμβολα, η Ορθοδοξία μας, η Παναγιά μας, η Μητέρα μας είναι η ουσία της Ελλάδας, του Ελληνισμού.

Χρόνια πολλά σε όλους. Καλοί μου Χριστιανοί, καλές μου Χριστιανές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
14:01 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Φάμελλος για Δεκαπενταύγουστο: Η σκέψη μας είναι δίπλα σε εκείνους που παλεύουν για μία καλύτερη ζωή

Ανάρτηση έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, στα μέσα κοινωνι...
13:14 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Στην Πάρο ο Κωνσταντίνος Τασούλας: Σήμερα γιορτάζουμε το μικρό Πάσχα – Ευχαριστώ για την υπεράνθρωπη προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα λυσσαλέα πύρινα μέτωπα

Στο νόημα της σημερινής γιορτής αναφέρθηκε από την Πάρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίν...
12:13 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Νικήτας Κακλαμάνης: Η Παναγία μας καθοδηγεί στον δρόμο της αλληλεγγύης, της ελπίδας και της αγάπης για την πατρίδα

Η Παναγία μας καθοδηγεί στον δρόμο της αλληλεγγύης, της ελπίδας και της αγάπης για την πατρίδα...
11:17 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Μητσοτάκης από Χανιά: «Παίρνουμε δύναμη από την Παναγία μας» – Το μήνυμα στήριξης προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Πυροσβεστική

Τον τόπο καταγωγής του επέλεξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να γιορτάσει τον Δεκαπεν...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»