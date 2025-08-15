Είναι 100% βέβαιο ότι το ανθρώπινο σώμα είναι μολυσμένο με επικίνδυνες ουσίες – «Υπάρχουν παντού»

Η αρχή του 2025, σηματοδότησε το πέρασμα του πρώτου τέταρτου του 21ου αιώνα. Αν και μπορεί να μην έχουμε ιπτάμενα αυτοκίνητα, ούτε να μας υπηρετούν τα ρομπότ, κάποια απίστευτα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, έχουν αρχίσει να επαληθεύονται.

Ακόμη και οι φαινομενικά φουτουριστικές ή υπερβολικές ιδέες, όπως το σενάριο για τα «δεύτερα σώματα», έχουν πλέον πραγματική υπόσταση – απλώς δεν πρόκειται για τον τρόμο της εναλλαγής σωμάτων που φαντάζεται κανείς μετά την ταινία «The Substance» του 2024.

Αντ’ αυτού, έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε ένα διαφορετικό σενάριο τρόμου όπως αναφέρει στο καυστικό άρθρο του στους New York Times, ο David Wallace-Wells, όπου γράφει για ένα δεύτερο ανθρώπινο σώμα το οποίο αποτελείται μόνο από ρύπανση.

«Τα πλαστικά έχουν κατακλύσει κάθε άκρη του πλανήτη»

Στο εκτενές του άρθρο, ο Wallace-Wells γράφει αναλυτικά για κάθε λογής σκουπίδια που έχουν φωλιάσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Από την κορυφή του Έβερεστ μέχρι τις ερήμους και τα βάθη της Τάφρου των Μαριανών, τα πλαστικά έχουν κατακλύσει τον πλανήτη. Ως αποτέλεσμα, τα πολυμερή έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της τροφικής μας αλυσίδας.

«Το πλαστικό διεισδύει στο σώμα των ψαριών, επηρεάζοντας την αναπαραγωγή, και στους μίσχους των φυτών, παρεμποδίζοντας στη φωτοσύνθεση, και σε πολλά άλλα πράγματα που βάζουμε στα πιάτα μας και τα τρώμε» σημειώνει ο Wallace-Wells.

«Κάθε σημείο του ανθρώπινου σώματος έχει μολυνθεί»

Αυτό, φυσικά, εξηγεί γιατί οι επιστήμονες έχουν βρει ίχνη μικροπλαστικών σε σχεδόν κάθε μέρος του ανθρώπινου σώματος, από τη γλώσσα και τα δάχτυλα των ποδιών, μέχρι τον εγκέφαλο και τους νεφρούς.

Αλλά τα μικροπλαστικά είναι μόνο ένα μικρό μέρος της τοξικής βιομηχανικής «πίτας» που συνθέτει το δεύτερο σώμα μας. Στο αίμα μας υπάρχουν PFAS, στο στομάχι FCCs, στο δέρμα BPAs και στους πνεύμονες ρύπανση του αέρα.

Μια μελέτη του 2021 σε εγκύους από επιστήμονες του UC San Francisco βρήκε 109 ανόργανες χημικές ουσίες στο σώμα τους – 55 από τις οποίες δεν είχαν ποτέ εντοπιστεί σε άνθρωπο και 42 «μυστηριώδη χημικά» που ήταν άγνωστα μέχρι τότε, στην επιστημονική κοινότητα.

Σύμφωνα αναφέρει η ιστοσελίδα Popular Mechanics, οι ουσίες αυτές είναι αδύνατο να ταυτοποιηθούν χάρη στο απόρρητο που διέπει τον κόσμο της βιομηχανικής παραγωγής χημικών, όπου – όσο η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) δεν αντιλαμβάνεται τίποτα – τα όρια στο ποια χημικά μπορούν οι εταιρείες να προσθέτουν σε τρόφιμα, να ρίχνουν σε ποτάμια ή να εκλύουν στον αέρα είναι σχεδόν ανύπαρκτα.

Οι ειδικοί λένε ότι οι συνέπειες αυτής της ρύπανσης με κίνητρο το κέρδος είναι μη αναστρέψιμες, τουλάχιστον για τους ανθρώπους της δικής μας γενιάς.