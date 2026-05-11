Δήμος Θέρμης: Πρόστιμο 500 ευρώ σε πολίτη για παράνομη απόρριψη ρούχων

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Θέρμη, Πρόστιμο, παράνομη απόρριψη ρούχων
Η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θέρμης προχώρησε στην επιβολή νέου διοικητικού προστίμου ύψους 500 ευρώ σε πολίτη, ο οποίος προέβη σε ανεξέλεγκτη απόρριψη μεγάλου όγκου ρούχων δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στα Βασιλικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία και διαβιβάστηκαν από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Στέλιο Γκιζάρη, η συνολική ποσότητα των ρούχων που απομακρύνθηκαν ανήλθε περίπου στα 200 κιλά. Η αποκομιδή πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία που συνεργάζεται με τον Δήμο για τη διαχείριση και ανακύκλωση μεταχειρισμένων ενδυμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου ένα μήνα η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είχε επιβάλει πρόστιμο ύψους 600 ευρώ σε βάρος δημότη στην Κοινότητα Καρδίας ο οποίος είχε αποθέσει κομμένα κλαδιά και ογκώδη αντικείμενα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων.

Ο Δήμος Θέρμης επισημαίνει ότι η ανεξέλεγκτη απόθεση αντικειμένων και απορριμμάτων σε δημόσιους χώρους υποβαθμίζει το περιβάλλον, δημιουργεί εστίες ρύπανσης και προσβάλλει την εικόνα των τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η εναπόθεση υλικών εκτός των προβλεπόμενων σημείων συλλογής αποτελεί παράβαση που επισύρει διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα.

Η διοίκηση του Δήμου καλεί όλους τους δημότες να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και να αξιοποιούν αποκλειστικά τα εγκεκριμένα σημεία ανακύκλωσης και συλλογής ρουχισμού, συμβάλλοντας ενεργά στη διατήρηση της καθαριότητας και της ποιότητας ζωής σε κάθε γειτονιά, σε κάθε κοινότητα.

«Η προστασία του δημόσιου χώρου είναι υπόθεση όλων μας. Με συνέπεια και συνεργασία μπορούμε να διατηρήσουμε τον Δήμο μας καθαρό και ανθρώπινο», αναφέρει σε δήλωσή του ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Γκιζάρης. Ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι «οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με συνέπεια και όπου διαπιστώνονται αντίστοιχες παραβάσεις θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, με στόχο την αποτροπή ανάλογων συμπεριφορών στο μέλλον».

Υπενθυμίζεται για άλλη μια φορά ότι για την αποκομιδή απορριμμάτων (ογκώδη, συσκευές, κλαδιά κ.λπ.) οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται στον Δήμο, είτε με ένα τηλεφώνημα στο 2310478035-040 ή στο 15114 είτε μέσα από την πλατφόρμα Novoville.

